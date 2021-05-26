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İstanbul'da koronavirüse karşı toplu taşımada 66 bin servis aracının katkı sağlaması CHP ve İYİ Parti'nin ret oylarına rağmen kabul edildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin bugün yapılan oturumunda, 66 bin servis aracının pandemide toplu ulaşıma katkı sağlaması teklifi, CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin hayır oylarına karşı, AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi.

Güncel / 26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:49
İstanbul'da koronavirüse karşı toplu taşımada 66 bin servis aracının katkı sağlaması CHP ve İYİ Parti'nin ret oylarına rağmen kabul edildi!

İBB Meclisi Mayıs ayı 2'inci oturumu Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

66 BİN SERVİS ARACININ KATKI SUNMASI TEKLİF EDİLDİ

Oturuma ikinci başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlık etti. Gündem dışı söz alan AK Parti Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz, "66 bin servisin toplu ulaşıma geçici olarak entegre edilmesi ile İETT'nin ilave 250 yeni hattı faaliyete alması" teklifi sundu.

31 AĞUSTOS 2021'E KADAR

Türkyılmaz, "Bu gün burada her üyemize hayati bir sorumluluk düşmektedir. Her otobüs durağını Fazilet durağı kabul eder bir anlayışa karşı inisiyatif alma zamanı gelmiştir. Bu sebeple 31 Ağustos 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere bir; İETT'nin ilave 250 adet yeni hat tahsis ederek faaliyete geçmesi.

EKONOMİK DAR BOĞAZDA OLAN SERVİS ARAÇLARINA DESTEK

İki; toplu ulaşımı rahatlatmak için, pandemi şartları sebebiyle faaliyet gösteremeyen ve ekonomik dar boğazda olan 66 bin servis aracıyla toplu taşıma hizmetleri için sözleşmesi imzalanması bu surette İstanbul trafiğine bu servisleri geçici olarak entegre edilmesi teklif karar olarak gündeme alınmasını oylanmasına teklif ederiz" ifadelerini kullandı.

CHP VE İYİ PARTİ RET OYU VERDİ

Teklif AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. Teklife CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri ise ret oyu verdi.

Ak PartiKadir Topbaş


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