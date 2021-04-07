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Buzul üstünde uyuyarak Avrupa gelen deniz aygırı evine dönebilmek için otostop çekiyor

Bir buzulun üstünde uyuya kalarak Avrupa'ya gelen deniz aygırı, evine dönebilmek için gemilere otostop çekiyor.

Yaşam / 07 Nisan 2021 Çarşamba 14:41
Buzul üstünde uyuyarak Avrupa gelen deniz aygırı evine dönebilmek için otostop çekiyor

İrlanda'da geçen ay, normalde Kuzey Kutbu denizlerinde yaşayan bir mors bulunmuştu. Hayvanın Avrupa'ya sürüklenen bir buzdağı üzerinde uyuyakaldığı öne sürülmüştü. Şimdi de o morsun evine dönebilmek için gemilere 'otostop çektiği' bildirildi.

Independent'ta yer alan habere göre, Deniz aygırı diye de bilinen memeli hayvanın maceraları, halkın ve uzmanların ilgisini çekmişti. Deniz biyoloğu Kevin Flannery, hayvanın gücünü yeniden topladığında Kuzey Kutbu'na dönebileceğini ifade etmişti.

Livescience'ın haberine göre söz konusu deniz aygırı, şimdi de gemilere tırmanarak ve cankurtaran botları için tasarlanmış bir kızakta uyuyarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Wally ismi verilen deniz aygırının bulunduğu yer, şu anda cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Ancak hayvan koruma örgütleri ve yetkililer, insanların yoğun ilgisinin morsu rahatsız etmesinden endişeli. Bu nedenle turistleri morsu rahatsız etmemeleri için uyarıyorlar.

Wally ilk olarak, 14 Mart'ta yürüyüşe çıkan bir baba ve 5 yaşındaki küçük kızı tarafından tespit edilmişti. Ülkenin batısındaki Valentia Adası'nın kayalıklarında görülen hayvanın Kuzey Kutbu'ndan Avrupa'ya nasıl geldiği tam olarak bilinmiyor. Ancak deniz biyoloğu Flannery, sürüklenen bir buzdağı üzerinde uyuyakaldığını tahmin ediyor.

Öte yandan Wally'nin yolculuğu baba ve küçük kızıyla karşılaştığı bölgede sona ermedi. Hayvanın sadece 6 günde, 450 kilometre gittiği ve Galler'in Pembrokeshire bölgesine ulaştığı bildirildi.

Burada bir hayvan koruma örgütü tarafından tespit edilen Wally, maceralarına gemilere 'otostop çekerek' devam ediyor. Görgü tanıkları inek büyüklüğündeki memelinin bir sandala binme girişimleri sonucunda deniz aracını alabora ettiğini söylüyor.

Koruma örgütlerinden gelen bir ortak açıklamada turistler, 1981'de çıkarılan Yaban Hayatı ve Kırsal Yasası uyarınca koruma altında bulunan Wally'ye fazla yaklaşmaması için uyarılıyor.

Açıklamada 'Deniz aygırı Tenby'yi bir süreliğine mesken tutmuş. Bunun olağandışı ve heyecan verici olduğunu biliyoruz. Hafta sonu boyunca birçok kişi onu görmek için bölgeyi ziyaret etmek isteyecektir' ifadeleri yer alıyor:

Ancak yalnız bırakılması onun yararına. Bu yüzden onun vahşi bir hayvan olduğunu hatırlamanızı ve ona yaklaşıp rahatsız etmekten kaçınmanızı istiyoruz.

Bazı kişilerin jet skiler, kanolar veya sörf tahtalarıyla ona yaklaşmaya çalıştığına dair ihbarlar alıyoruz. Bu ihbarlardan endişe duyuyoruz. Bu, onun yararına değil, hafta sonu sizleri sorumlu davranmaya çağırıyoruz.

Hafta Sonuİrlanda

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