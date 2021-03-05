Gazeteci Nijat Ayvaz sokak ortasında saldırıya uğradı!

Geçtiğimiz günlerde, Tekirdağ Süleymanpaşa'da Hotel işletmecisi İşadamı Önder Erdoğan, gazeteci Lambadaki Cin Nijat Ayvaz'a cadde ortasında sözle ve fiili saldırıda bulundu. Yaşanan saldırıya anlam veremeyen Gazeteci Nijat Ayvaz 'Önder bey ile aramızda hiç bir şey geçmemesine rağmen uluorta cadde üzerinde üzerime yürüyüp sözlü saldırmasına bir anlam veremedim. Hiç bir sözlü ya da hareketli müdahalem olmamıştır. Gazeteciye yapılan bu saldırıyı kınıyorum' dedi.



Çok ağır küfür ve hakaretlerin yer aldığı fiili saldırıda gazetecilerin araya girilmesi ile tatsız olayların yaşanmasının önüne geçildi.

