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Osman Gökçek: 'Beni susturamayacaksınız!' deyip açıkladı: Murat Ağırel, MİT mensuplarımızı nasıl ifşa etti!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Sürmanşet programında Murat Ağırel'in MİT mensuplarımızı ve ailelerini nasıl ifşa ettiğini belgelerle anlattı.

Güncel / 19 Şubat 2021 Cuma 23:03
Osman Gökçek: 'Beni susturamayacaksınız!' deyip açıkladı: Murat Ağırel, MİT mensuplarımızı nasıl ifşa etti!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Sürmanşet programında Karanlık Oda TV çetesinin ve Murat Ağırel'in MİT mensuplarımızı nasıl ifşa ettiğini ve şehitlerimizin ailelerinin hayatını nasıl tehlikeye attığını hiç bir yerde bulamayacağınız detaylarıyla anlattı. 

NE YAPARLARSA YAPSINLAR SUSTURAMAYACAKLAR!

'Ne yaparlarsa yapsınlar beni susturamayacaklar' diyen Gökçek, Ağırel ve Oda Tv çetesinin hain oyununu gözler önüne serdi. Gökçek; '7 Şubat MİT krizinde Can Dündar vardı. Libya'daki şehitlerimizi deşifre etme noktasında da Murat Ağırel ve Oda Tv çetesi var. Murat Ağırel istihbarat faaliyetlerini ifşa etmek suçundan 4 yıl 8 ay ceza aldı. Peki ne kadar yattı? 6 veya 7 ay. 22 Şubat 2020'de saat 23.06'da ilk olarak sosyal medyadan Murat Ağırel denilen kişi MİT mensuplarımızı ifşa ediyor. MİT mensuplarımızın kimlik bilgileri, fotoğrafı meslek konum ve ünvanlarıyla ilgili, Türkiye'de ilk defa MİT mensuplarımızı deşifre eden kişi Murat Ağırel'dir' ifadelerini kullandı.

CASE OFFİCER DETAYI

Ağırel'in sosyal medyada yaptığı paylaşımda, yabancı bir terim kullanmasına dikkat çeken Gökçek; 'Sosyal medyada ifşa ettiği söz konusu paylaşımda 'Case officer' diye bir kelime kullanıyor Ağırel, bu ne demek biliyor musunuz? Libya'da bizim şehitlerimizin yürüttüğü görevlerini, yabancı istihbarat birimlerince anlaşılması için bilgi veriyorlar.' dedi. 

TWEETLERİ ATMADAN ÖNCE ULUSLARARASI BİR HABER AJANSIYLA 15 DAKİKA KONUŞMUŞ!

Öte yandan Gökçek, Ağırel'in konuşma kayıtlarını da hatırlatarak tweetleri atmadan önce uluslararası bir haber ajansıyla 15 dakika ne konuştuğunu da sordu?

Oda TV çetesi ve Ağırel tarafından sıklıkla hedef alındığını söyleyen Gökçek: 'Bu vatan millet için biz bunları anlattık diye bu adamlar bize saldırıyor. Başka bir neden yok. Ne yaparlarsa yapsınlar beni susturamayacaklar' diye ekledi. 

İşte programdaki o anlar;

Can DündarLibyaOda TvOsman GökçekSürmanşet

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