Toplu İş Sözleşmeleri Nasıl Yapılır? Sendika Toplu İş Sözleşmesi Yapma Şartları

Sendikalarda toplu iş sözleşmeleri için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Bu kapsamda yetki alınması gerektiğini öğrenen kişiler konu hakkında araştırmalara başladı. En merak edilenler arasındaveneler soruları yer aldı. Sendikaların toplu iş sözleşmesi yapması için yetki almaları gereklidir. Bu sebeplesorusu oldukça aratılıyor. Konuyla ilgili olarak sendika toplu iş sözleşmesinin yapılması için kanuna aykırı bir durumun bulunmaması gerekir. Tüzel kişilik olan sendikaların sözleşme yapabilmesi için iki şart yer alıyor. 6356 sayılı kanunda Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na göre belirtilen şartların sağlanması halinde toplu iş sözleşmesi yapılabileceği yer alıyor.ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Sendikaların toplu iş sözleşmesi yapmaları için 6356 sayılı kanunda Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda yer alanlara göre sendikabirçok kişi tarafından merak ediliyor. Sendikanın işkolunda işçilerin yüzde 1'i o sendikanın üyesi olmak zorundadır. Sendika bu şekilde bir temsil gücüne sahip olacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirtilenlere göre yüzde 1 olarak belirlenen bu oranın Temmuz ve Ocak aylarında belirlediği biliniyor. Duruma ve istatistiklere bağlı olarak farklı bir yüzde açıklanıyor. Sendikaya toplu iş sözleşmesi yapması için konulan şarttan ikincisi de oldukça araştırılıyor. Sendika toplu iş sözleşmesi yapmak için işyerinde çalışan işçileri üye olarak kaydetmesi bu konuda oldukça önemlidir. İş sözleşmesi bir işletmede yapılıyorsa ise durum farklılaşabilir. Toplu iş sözleşmesi bir işletmede yapılacaksa bu işletmede çalışanların yüzde kırktan fazlasını üye olarak bulundurmalıdır.Birçok kişi tarafından merak edilenlerden biri desorusudur. Nu kapsamda Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri konuyla ilgili olarak sözleşmelerin her aşamada yenilenebileceğini belirtti. Yoksullaşan birçok işçiye de hak etiğinin verilmesi gerektiğini açıkladı. Ayrıca Özveri toplu iş sözleşmesinin yenilenip yenilenemeyeceği ilgili olarak “Söylendiği gibi hiçbir değişiklik yapılamıyor olsaydı o zaman bu bir taslak olmazdı. Adı üzerinde taslak ve taslak olduğu içinde taraflar toplu görüşmenin her aşamasında her somut bir maddede karşılıklı olarak değişiklik yapabilirler; öneri sunabilir, maddeyi tümden ortadan kaldırabilirler. Örneğin, 100 maddelik bir toplu sözleşme taslağıyla masaya oturur, 80 madde ile bağıtlarsınız ya da 100 maddeyle oturur, 120 maddeyle sonuçlandırabilirsiniz. Taslakta değişiklik yasal olarak mümkün değil demek toplu pazarlığın mantığına da aykırı, yasal sisteme de aykırıdır. Taslakta her iki tarafta imza aşamasına kadar öneri getirebilir, revizyon isteyebilir. İmzadan sonra redaksiyon anlamında toplu sözleşme değiştirilebilir.” İfadelerini kullandı.