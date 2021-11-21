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3. Doz Covid-19 Aşısı Kimlere Yapılacak? 18 Yaş Üstü Hatırlatma Aşısı Randevusu Nereden ve Nasıl Alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamayla hatırlatma aşısı sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Çoğu kişi hatırlatma aşısı randevusu nasıl alınır sorusunu araştırıyor. Peki, hatırlatma aşısı kimler olabilir? 3. doz aşı randevusu nasıl alınır? Hatırlatma aşısı randevusu nereden alınır? İşte merak edilenler...

Ekleme: 21.11.2021 - 14:22 Güncelleme: 21.11.2021 - 14:29 / Editör: Ozge Selin
3. Doz Covid-19 Aşısı Kimlere Yapılacak? 18 Yaş Üstü Hatırlatma Aşısı Randevusu Nereden ve Nasıl Alınır?
Hatırlatma aşısının sık sık gündeme gelmesiyle beraber kimler aşı olması gerektiğini merak ediyor. 3. doz koronavirüs aşısı için bazı şartların sağlanması büyük önem taşımaktadır. Hatırlatma aşısının ortaya çıkmasıyla çoğu kişi 3. doz aşı randevusu nasıl alınır ve hatırlatma aşısı kimlere yapılır sorusuna cevap arıyor. Hatırlatma aşısı kimlere yapılır ve 3. doz aşı randevusu nasıl alınır sorularına cevap almak için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.


Hatırlatma Aşısını Kimler Olabilir?


Hatırlatma aşısı çoğu kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Hatırlatma aşısı kimler olabilir sorusu da bu sebeple oldukça araştırılmaktadır. 2 doz mRNA aşısı olan kişilerin üçüncü doz aşısını da yapması tavsiye ediliyor. Fakat bu noktada bazı şartların sağlanması gerekir. Covid-19 aşısı için gerekli olan koşullar şu şekildedir;

- 60 yaş üzeri kişiler
-18-60 yaş arasındaki kronik rahatsızlığa sahip vatandaşlar.
- Sağlık çalışanları ve riskli mesleklerde çalışan vatandaşlar
- 60 yaş üzeri kişilerle hamilelerin aşılarının tam olması büyük önem taşıyor. Bu sebeple 3. doz hatırlatma aşısının ertelenmemesi gereklidir.

3. doz aşı randevusu nasıl alınır?


Aşı Randevusu Nasıl Alınır? 3. Doz Aşı Randevusu Nasıl Alınır?


Hatırlatma aşısının tekrar gündeme gelmesiyle çoğu kişi 3. doz aşı randevusu nasıl alınır sorusuna cevap arar. Aşı randevusunu MHRS üzerinden almak en kolay yöntemlerdendir. Ayrıca 182 numarasından da kolaylıkla aşı randevusu oluşturabilirsiniz. MHRS nedir sorusu da çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Merkezi Hekim Randevu Sistemi açılımına sahip olan bu sistem vatandaşların hastaneye gerek kalmadan kolaylıkla randevu alması için oluturukdu.


Hatırlatma Aşısı Nedir?


Fahrettin Koca’nın hatırlatma aşısının ardından çoğu kişi hatırlatma aşısı nedir sorusuna cevap arar. Virüs için olunan aşının etkisini yitirmesi ve yeniden antikor üretimi sağlamak için çoğu kişi hatırlatma aşısının olunması gerekir. Bu şekilde virüse karşı vücudun daha fazla direnç göstermesi sağlanır.


3. Doz Aşı Zorunlu Mu?


3. doz aşı hakkında çıkan söylentilerin ardından çoğu kişi üçüncü doz aşı zorunlu mu sorusuna cevap arar. Aşı olmak için herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. 3. doz aşı olmak tıpkı diğer aşılar gibi kişinin tercihine bağlı olarak yapılır.


BIONTECH AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?


3. doz aşı olmak isteyen kişiler Biontech aşı randevusu nasıl alınır sorusuna cevap arıyor. Hatırlatma aşısının açıklanmasının ardından çoğu kişi aşı randevusu almak için çabalamaya başladı. Vatandaşlar “mhrs.gov.tr” üzerinden veya “e-Nabiz.gov.tr” sitesinden hatırlatma aşısı için randevu alabilir.


3. doz aşı randevusu nasıl alınır?

3. DOZ AŞI RANDEVU EKRANI AÇILDI MI?


Hatırlatma aşısı için merak edilen konulardan biri de 3. doz aşı randevu ekranı açıldı mı sorusudur. Hatırlatma aşısı olmak için gerekli koşulları sağlayan MHRS veya internet üzerinden gerekli işlemleri tamamlayarak aşılarını olabilirler. Bazı kişilerde ise bu ekran açık olmayabilir. Riskli grupta olan kişilerin tamamlanmasının ardından sırayla diğer gruptaki vatandaşların da aşı uygulaması başlayacaktır. 3. doz aşı için gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığınıza da dikkat etmeniz tavsiye ediliyor.
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