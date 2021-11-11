Sigara Bağımlılığı Neden Olur? Sigara Bağımlılığından Nasıl Kurtulunur?
Sigara bağımlılığı diğer tüm alışkanlık yapan maddeler gibi ortaya çıkmaktadır. Sigara bağımlılığı tedavisi ve sigara bağımlılığı nasıl bırakılır soruları bu sebeple oldukça araştırılmaktadır. Peki, sigara bağımlılığı nasıl bırakılır? Sigara bağımlılığından nasıl kurtulunur? Sigara bağımlılığı nedenleri ve tedavisi için işte detaylar...
Sigara diğer kötü alışkanlıklar gibi bağımlılık yapan bir maddedir. İnsan sağlığına verdiği zararlar sebebiyle çoğu kişi bırakmak istese de sigara bağımlılığı sebebiyle bu durum olumsuz sonuçlanır. Sigara bağımlılığı neden olur ve sigara bağımlılığı nasıl bırakılır soruları bu sebeple oldukça merak edilmektedir. Sigara bağımlılığı nasıl bırakılır sorusu için birçok tedavi yöntemi vardır. Sigara bağımlılığı neden olur ve sigara hakkında daha detaylı bilgi için haberin devamını takip edebilirsiniz.
Sigara Bağımlılığı Nedir?
Sigara sağlık için oldukça zararlı tütün ürünleri arasında yer almaktadır. Vücutta ölüme varabilecek kadar kötü sonuçlar meydana getiren bu madde içindeki bileşenler sebebiyle kişide bağımlılık yaratır. Sigara bağımlılığı nedir? Sigara bağımlılığı da bu noktada devreye girmektedir. Sigara bağımlılığı oluştuğu zaman bırakılması çok güç bir durum haline gelir. Fakat yine de sigara bağımlılığından kurtulmak için birçok tedavi yöntemi bulunuyor.
Sigara Bağımlılığı Neden Olur?
Sigara bağımlılığı sigaranın içinde bağımlılık yapan maddelerin bulunması sebebiyle ortaya çıkar. Alkol ve benzeri maddeleri kullanan kişilerde bu bağımlılığın ortaya çıkması daha olasıdır. Ailesinde sigara içen kişilerin bulunduğu çocukların sigara tüketmeye daha yatkın olduğu gözlemlenmiştir. Sigara bağımlılığı neden olur sorusunu her yaştan insan sormaktadır. Fakat bu bağımlılık genellikle ergenlik döneminde başlar. Bu sebeple genç yaşta sigara kullanma nedenlerine odaklanmak gerekmektedir. Bu sebeplerden birkaçı şu şekilde sıralanabilir;
- Sosyoekonomik durumun düşük seviyede olması
- Başarısızlık
- Sigara kullanmamak için gerekli olan öz yeterlilik
- Aile desteğinin olmaması
- Sigara içmenin normal bir durum olarak karşılanması
Sigara Bağımlılığı Belirtileri
Sigara bağımlılığı belirtileri genellikle uzun bir süre gözlemlenmesi gereken belirtilerdendir. 12 aylık bir süreç içinde davranışların gözlemlenmesi sigara bağımlılığının tanısını koymak için yeterli olacaktır. Sigara bağımlılığı belirtileri şu şekildedir;
- Gün geçtikçe tüketimi arttırmak
- Sürekli sigara sayısını azaltmaya çalışmak fakat başarılı olamamak
- Sigaraya büyük bir zaman ayırmak
- Sigara içmek için içten gelen dürtü
- Fiziksel olarak çok tehlikeli olduğu zamanlarda bile sigara kullanımına devam edilmesi
- Sigara içilmediğinde ortaya çıkan yoksunluk belirtileri
Yoksunluk belirtileri sigara içilmediğinde ortaya çıkar. Bu belirtiler genellikle asabiyet, kaygı, konsantrasyon bozuklukları, İştahta artma, depresif ruh hali ve uykusuzluk şeklinde ortaya çıkabilir.
Sigara Bağımlılığından Nasıl Kurtulunur?
Sigara bağımlılığı olan kişiler sağlıklarında meydana gelen olumsuz gelişmeler sebebiyle sigarayı bırakmaya çalışır. Fakat bu çoğu kişi için oldukça zordur. Bu sebeple çoğu kişi sigara bağımlılığından nasıl kurtulunur ve sigara bağımlılığı nasıl bırakılır sorularına cevap arar. Sigara bağımlılığından kurtulmak için bazı yardımcı yöntemler şu şekilde sıralanabilir;
- Spor yapmak
- Yürüyüş
- Sakız çiğnemek
- Bol su içmek
- Hobi edinmek
- Nefes egzersizleri
- Sigara içilen yerlerde bulunmamak
Sigara Bağımlılığı Tedavisi
Sigara bağımlılığı tedavisi genellikle bazı ilaçlarla ve tekniklerle yapılır. Bunun için alanında uzman bir doktora danışarak uygun tedavi planını öğrenmeniz gerekir. Ayrıca sigara bağımlılığı tanısının koyulması için de bazı soruların cevaplandırılması gerekmektedir.