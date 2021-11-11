Sigara Bağımlılığı Neden Olur? Sigara Bağımlılığından Nasıl Kurtulunur?



Sigara Bağımlılığı Nedir?



Sigara Bağımlılığı Neden Olur?









Sigara Bağımlılığı Belirtileri



Sigara Bağımlılığından Nasıl Kurtulunur?



Sigara Bağımlılığı Tedavisi

Sigara diğer kötü alışkanlıklar gibi bağımlılık yapan bir maddedir. İnsan sağlığına verdiği zararlar sebebiyle çoğu kişi bırakmak istese de sigara bağımlılığı sebebiyle bu durum olumsuz sonuçlanır.vesoruları bu sebeple oldukça merak edilmektedir.sorusu için birçok tedavi yöntemi vardır. Sigara bağımlılığı neden olur ve sigara hakkında daha detaylı bilgi için haberin devamını takip edebilirsiniz.Sigara sağlık için oldukça zararlı tütün ürünleri arasında yer almaktadır. Vücutta ölüme varabilecek kadar kötü sonuçlar meydana getiren bu madde içindeki bileşenler sebebiyle kişide bağımlılık yaratır.? Sigara bağımlılığı da bu noktada devreye girmektedir. Sigara bağımlılığı oluştuğu zaman bırakılması çok güç bir durum haline gelir. Fakat yine de sigara bağımlılığından kurtulmak için birçok tedavi yöntemi bulunuyor.Sigara bağımlılığı sigaranın içinde bağımlılık yapan maddelerin bulunması sebebiyle ortaya çıkar. Alkol ve benzeri maddeleri kullanan kişilerde bu bağımlılığın ortaya çıkması daha olasıdır. Ailesinde sigara içen kişilerin bulunduğu çocukların sigara tüketmeye daha yatkın olduğu gözlemlenmiştir.sorusunu her yaştan insan sormaktadır. Fakat bu bağımlılık genellikle ergenlik döneminde başlar. Bu sebeple genç yaşta sigara kullanma nedenlerine odaklanmak gerekmektedir. Bu sebeplerden birkaçı şu şekilde sıralanabilir;- Sosyoekonomik durumun düşük seviyede olması- Başarısızlık- Sigara kullanmamak için gerekli olan öz yeterlilik- Aile desteğinin olmaması- Sigara içmenin normal bir durum olarak karşılanmasıgenellikle uzun bir süre gözlemlenmesi gereken belirtilerdendir. 12 aylık bir süreç içinde davranışların gözlemlenmesi sigara bağımlılığının tanısını koymak için yeterli olacaktır.şu şekildedir;- Gün geçtikçe tüketimi arttırmak- Sürekli sigara sayısını azaltmaya çalışmak fakat başarılı olamamak- Sigaraya büyük bir zaman ayırmak- Sigara içmek için içten gelen dürtü- Fiziksel olarak çok tehlikeli olduğu zamanlarda bile sigara kullanımına devam edilmesi- Sigara içilmediğinde ortaya çıkan yoksunluk belirtileriYoksunluk belirtileri sigara içilmediğinde ortaya çıkar. Bu belirtiler genellikle asabiyet, kaygı, konsantrasyon bozuklukları, İştahta artma, depresif ruh hali ve uykusuzluk şeklinde ortaya çıkabilir.Sigara bağımlılığı olan kişiler sağlıklarında meydana gelen olumsuz gelişmeler sebebiyle sigarayı bırakmaya çalışır. Fakat bu çoğu kişi için oldukça zordur. Bu sebeple çoğu kişivesorularına cevap arar. Sigara bağımlılığından kurtulmak için bazı yardımcı yöntemler şu şekilde sıralanabilir;- Spor yapmak- Yürüyüş- Sakız çiğnemek- Bol su içmek- Hobi edinmek- Nefes egzersizleri- Sigara içilen yerlerde bulunmamakgenellikle bazı ilaçlarla ve tekniklerle yapılır. Bunun için alanında uzman bir doktora danışarak uygun tedavi planını öğrenmeniz gerekir. Ayrıca sigara bağımlılığı tanısının koyulması için de bazı soruların cevaplandırılması gerekmektedir.