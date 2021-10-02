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Sağlık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık coronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık coronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık coronavirüs vaka sayısın açıkladı. Bakan Koca, "Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

Ekleme Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 14:33
Güncelleme Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 14:34
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık coronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18-24 Eylül arası haftalık coronavirüs vaka sayılarını paylaştı. Bakan Koca sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"18-24 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."


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