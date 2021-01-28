TCMB Başkanı Ağbal'dan önemli açıklamalar!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021'in 1. enflasyon raporunu açıklıyor. Basın toplantısı koronavirüs tedbirleri nedeniyle sanal olarak gerçekleşiyor.



Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları



2021 yılında küresel enflasyon üzerindeki risklerin ağırlıklı olarak yukarı yönlü olduğu değerlendirilmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon düşük seyretmektedir. Son dönemde gelişmekte olan ülkelere portföy girişlerinin hızlandığını görmekteyiz. İktisadi faaliyet yılın son çeyreğinde de güçlü bir seyir izledi.



Üretim, sipariş ve kapasite kullanım oranları güçlü seyretmiştir. Hizmetler sektöründe de birçok alt sektörde cirolar salgın öncesi düzeyini aştı. Son dönemde salgına bağlı kısıtlamaların hizmetler sektöründeki istihdam üzerindeki etkileri görülmeye başlanmıştır.



Yıllık kredi büyümesi genişlemeye neden olmuştur. Kredi genişlemesi firma kredileri, konut ve ihtiyaç kredilerinde belirtginleşti. Net kredi hacmi 518 milyar olmuştur. Kredi faizleri yükselmeye başlamış kredi ivmelenmesinde önemli yavaşlama sağlanmıştır. Altın dahil M2 para arzı yüzde 33 artışla 833 milyar TL yükselmiştir. Cari işlemler açığı 38 milyar dolara yükselmiştir.



Cari açık ve sermaye çıkışları rezerv kaybına yol açmıştır. Borçlanma maliyetleri artmıştır. Tüketici enflasyonu yüzde 11,75 seviyesinden 2020 yıl sonunda 14,60 seviyesine yükselmiştir. Tahmin bandının üzerindedir. Temel mal ve gıda belirleyici olmuştur. Taleplerin zayıf seyrettiği kalemlerde enflasyon düşük ilerlemiştir. Bazı alt gruplarda enflasyon yüksek seyir izlemektedir.



Tarihsel ortalamaların üzerinde olduğu görülmektedir. Enflasyon eğilimi hizmetlerde kademeli yükseliş görülmekte, işlenmiş gıdada belirli yükseliş görülmektedir. 2020 aralıkta yüzde 25,15'e ulaşmıştır. Döviz kurunun olumlu katkısına rağmen uluslararası MTA'dan dolayı yukarı yönlü baskı devam etmektedir. Üretici fiyatları tüketici fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir. Üretici enflasyonu artış eğilimini korumaktadır.



Salgından en çok etkilenen turizm ve hizmet sektöründe hızlı kredi genişlemesinin uyardığı güçlü seyir belirleyici olmuştur. Finansal iyileşme 2020'nin 3. çeyreğinde büyümeye en yüksek katkıyı veren birleşen olmuştur.



2020'nin son çeyreğinde iktisadi faaliyetin zirve noktasına ulaştığı ve eğilimine yakınsamaya başladığını düşünüyoruz. Döviz kurundan tüketici ve üretici enflasyonuna etki oldukça güçlenmiştir. Döviz kurlarında son aylarda yaşanan düşüş önümüzdeki dönemde enflasyon üzerinde döviz kaynaklı risklerin azalacağına işaret etmektedir. Enflasyon üzerindeki döviz kuru etkilerinin düşeceği görülmektedir.



MTA'daki yukarı yönlü gelişmeler de enflasyonu etkilemektedir. Enerji gıda temel mallar kanalıyla yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır. Ocak ayı PPK'da da belirttiğimiz gibi dünya genelindeki artışlar dikkate alındığında tüketici fiyat risklerini aldığını görüyoruz.



Tahminlere esas aldığımız varsayımlarımızdan bahsetmek isteriz. Enflasyon görünümünü esas aldık. İlave olarak gıda, ithalat fiyatlarını gözden geçirdik güncelledik. Petroldeki yükseliş küresel toparlanma güçlenmesi ham petrol beklentileri yukarı yönlü güncellendi.



Ham petrol tahmini:

2021: 54,4 ABD doları

2022: 52,1 ABD doları

İthalat varsayımlarımız da yukarı yönlü güncellendi

2021 gıda enflasyonunu 11,5'e revize ettik.

2021 enflasyon beklentisi yüzde 9,4 oldu.