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Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk'ten Kılıçdaroğlu'na 'militan' tepkisi: Bu söylemi hazmedemiyorum

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vali ve kaymakamlara 'militan' demesine tepki gösterdi. "Vali ve kaymakamlara militan denilmesini bir türlü hazmedemiyorum. Uykum bile kaçtı, rahatsız oldum" diyen Safitürk, "Bana sorarsanız ben psikoloğa gitmesin gerektiğini düşünüyorum, çok rahatsızlığı var bu adamın" ifadelerini kullandı.

Güncel / 28 Ocak 2021 Perşembe 09:29
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk'ten Kılıçdaroğlu'na 'militan' tepkisi: Bu söylemi hazmedemiyorum

CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek'in katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği 'Vali militan, kaymakam militan' cümlelerine destek veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler sürüyor.

ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK'ÜN BABASINDAN TEPKİ

Mardin'de PKK'lı teröristlerce yapılan bombalı saldırı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan babası Asım Safitürk, militan söylemlerini savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Baba Safitürk, 'Kaymakamlara, valilere, memleketin ağırlığını taşıyan mülki erkana militan demesi benim kanayan yarama tuz, biber ekmiştir. Şehit bir kaymakam babası olarak bu söylemi hazmedemiyorum' dedi.

KANAYAN YARAMIZA TUZ EKTİ

Safitürk, Kılıçdaroğlu'nun terörist ve onların liderleri ile birlikte iş birliği içerisinde olduğunu ve bu söylemleri ile birlikte kanayan yarasına tekrardan tuz, biber ektiğini ifade etti. Söylemleri dolayısı ile tepki göstererek, Kılıçdaroğlu'nu kınayan baba Asım Safitürk, mülki erkana militan diyebilen bir adamı milletin cezalandırması gerektiğini belirtti.

Şehit kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, 'Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir rahatsızlığının olduğunu hissediyorum ve görüyorum. Bakıyor ki bu hizmetlerin önüne geçemiyor, vatandaşın iktidar seçtiği kişileri alaşağı edemiyor, onun için gidiyor bu vatanın polisini, askerini şehit eden teröristler ve onların liderleri ile birlikte iş birliği yapıyor. Daha da ötesinde dışarıya şikayet ediyor yani memleket dışı, memlekete iyi niyetle bakmayan başka devletlere de şikayet ediyor. Bunun rahatsızlığı gayet fazladır. Bana sorarsanız ben psikoloğa gitmesin gerektiğini düşünüyorum, çok rahatsızlığı var bu adamın' dedi.



KILIÇDAROĞLU HASTALIĞININ FARKINDA DEĞİL

Kılıçdaroğlu'nun kendi rahatsızlığını anlayamadığı ve bunun da farkında olmadığını dile getiren şehit babası Safitürk, 'Kendi rahatsızlığını anlamayan bir hasta adam, göremediğini hissetmeyen bir adam, baktığı halde görmüyor. Bu çok büyük bir hastalık, kişi hastalığını kabul eder, doktora gider tedavi olur ama zavallı Kılıçdaroğlu hastalığının farkında değil bu çok zor bir şey. Gerçekleri göremeyen, yürüdüğü yolda asfaltları, üst geçitleri, hastaneleri, okulları, yolları göremeyen birisi ve rahatsızlık var. Onu kendi adamları tedavi ettirmeleri gerekiyor, ben o düşüncedeyim' diye konuştu.



ŞEHİT KAYMAKAM BABASI OLARAK HAZMEDEMİYORUM

Mülki erkana militan demesinin kanayan yarasına tuz, biber ektiğini ve kendisini bu söylemleri dolayısı ile kınadığını belirten Asım Safitürk, 'Kaymakamlara, valilere, memleketin ağırlığını taşıyan mülki erkana militan demesi benim kanayan yarama tuz, biber ekmiştir. Ben kendisini kınıyorum. Milletin önünde bu adamın mülki erkana, kaymakamlara, memleket için, millet için çalışanlara böyle bir şeyi demesini şehit bir kaymakam babası olarak bu söylemi hazmedemiyorum. İnşallah kendine gelir özür mü dileyecek ne yapacak zannediyorum duyar bunları ve duysun' şeklinde konuştu.

MİLLETİN CEZALANDIRMASI LAZIM

Mülki erkana militan diyen birisini milletin cezalandırması gerektiğini belirten Safitürk, 'Herkes duysun; bu adamlar bedavadan geçindiği halde vatana minnettar olması lazımken, hiçbir şey yapmadığı halde sadece eleştiri okları var başka hiçbir şey yok. Ben bunun çok yanlış yolda olduğunu görüyorum. Yanında beraber çalışanların ve aynı partide olanların biraz daha dikkatli olmasını istiyorum. Seçmen olan vatandaşa sesleniyorum; vatanı için şehit olmaya hazır olan diğer mülki erkana militan diyebilen bir adamı milletin cezalandırması lazım' ifadelerini kullandı.

Muhammet Fatih SafitürkMilletvekiliKemal KılıçdaroğluBerhan Şimşek

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