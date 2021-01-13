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Pervin Buldan ve 8 HDP'li vekil için fezleke yolda! Dokunulmazlıklarının kaldırılması isteniyor

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 9 milletvekili hakkında 6-8 Ekim olaylarından fezleke hazırlanıyor. Terör eylemleri nedeniyle vekillerin dokunulmazlığının kaldırılması ve yargılanması isteniyor.

Güncel / 13 Ocak 2021 Çarşamba 11:58
Pervin Buldan ve 8 HDP'li vekil için fezleke yolda! Dokunulmazlıklarının kaldırılması isteniyor

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 9 milletvekili hakkında Kobani olarak bilinen 6-7-8 Ekim 2014 olayları ile ilgili gerçekleştirilen terör eylemleri ile ilgili fezleke hazırlanıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 sanık hakkında kabul edilen iddianamenin ardından olay tarihinde HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olan milletvekilleri hakkında da fezleke hazırlanmasına karar verildi.

DOKUNULMAZLIKLARININ KALDIRILMASI TALEBİ İLE FEZLEKE DÜZENLENECEK

Kobani olaylara sırasında Türkiye genelinde yaşanan terör eylemlerinde yaptıkları çağrılar nedeniyle 'azmettirici' sıfatıyla sorumlu tutulan, HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında, Anayasa'nın 83. maddesi gereğince milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenecek.

FEZLEKELER MECLİSE GÖNDERİLECEK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz'ın, 'dokunulmazlıkların kaldırılması' istemiyle tamamlayacağı fezlekeler, Meclis'e sevk edilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderilecek. TBMM'ye ulaşan fezlekeler, ilgili komisyonlarda ele alındıktan sonra oylama için Meclis Genel Kurulunda görüşülecek. Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar alınması halinde HDP'li milletvekilleri için adli süreç başlayacak.

Figen YüksekdağSelahattin DemirtaşMilletvekiliPervin Buldan

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