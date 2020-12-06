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AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni böyle eleştirdi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Grup Başkanvekili, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse CHP'li ABB'yi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi.

Güncel / 06 Aralık 2020 Pazar 13:27
AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni böyle eleştirdi!

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, yapılan toplantıda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a 'Ankaralı hemşehrilerim adına soruyorum 10 milyarlık bütçeyi nereye harcadınız?' diyerek sosyal medya belediyeciliği yapıyorsunuz açıklamasında bulundu.

'Sosyal medya belediyeciliğinde her şey sanal alemde kalıyor, gerçek dünyada bunların karşılığı yok' diyerek Ankara için üzüldüğünü belirten Köse, konuşmasını şu sözlerle kendi sosyal medya hesabından paylaştı...



Mansur YavaşAk Parti

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