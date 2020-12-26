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Fransız gazetesi Le Monde: 6 Bayraktar ile Ermenistan ordusunu mahvettiler

Türk SİHA'ları bölgenin kaderini belirleyen unsur olmaya devam ediyor. Fransız gazetesi Le Monde gazetesinde çıkan bir haberde "6 Bayraktar ile Ermenistan ordusunu mahvettiler. Suriye ve Libya'da olduğu gibi Karabağ'da da Rus sistemleri çaresiz kaldı. SİHA'lar gelecekte savaşların nasıl olacağını gösteriyor. Avrupa ders almalı" ifadelerine yer verildi. Türk SİHA'larına övgüler yağdıran Aliyev, 'Meşhur Bayraktar büyük değişikliğe neden oldu. Bu zaferimize büyük katkıda bulundu. Bütün dünya Türk halkının zekasını ve gelişmiş sanayisini bir kez daha gördü' demişti.

Güncel / 26 Aralık 2020 Cumartesi 11:47
Fransız gazetesi Le Monde: 6 Bayraktar ile Ermenistan ordusunu mahvettiler

Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında konuşulmaya devam ediliyor.

Fransız gazetesi Le Monde'de çıkan bir haberde, Türk SİHA'larının dünya savaş tarihini nasıl değiştirdiği kaleme alındı. SİHA'ların Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da gösterdiği başarıdan bahsedildi.



AVRUPA DERS ALMALI

Haberde, '6 tane Bayraktar ile Ermenistan ordusunu mahvettiler. Suriye ve Libya'da olduğu gibi Karabağ'da da Rus sistemleri çaresiz kaldı.

SİHA'lar gelecekte savaşların nasıl olacağını gösteriyor. Avrupa ders almalı' ifadelerine yer verildi.

'MEŞHUR BAYRAKTAR ZAFERİMİZE BÜYÜK KATKIDA BULUNDU'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de ortak basın açıklaması düzenlemişti. Türk SİHA'larına övgüler yağdıran Aliyev, 'Meşhur Bayraktar büyük değişikliğe neden oldu. Bu zaferimize büyük katkıda bulundu. Bütün dünya Türk halkının zekasını ve gelişmiş sanayisini bir kez daha gördü' demişti.



MEHTER MARŞI EŞLİĞİNDE SERGİLENDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.

Tören alanında Dağlık Karabağ'da ele geçirilen Ermenistan'a ait askeri teçhizatların yanı sıra Karabağ'da Ermenistan'a ait mevzileri, askeri araçları ve hava savunma sistemlerine ağır kayıplar verdiren Türk SİHA'ları Bayraktar TB2'ler de Mehter Marşı eşliğinde tören alanında sergilendi.

ErmenistanAzerbaycanLibyaSuriyeRecep Tayyip Erdoğan

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