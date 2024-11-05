Kırgızistan'da Sadır Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a at hediye etti

Bu kapsamda Kırgızistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi.İki lider 'Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katıldı.Toplantıda Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov huzurunda, iki ülke arasında 19 anlaşma imzalandı. Ayrıca Erdoğan'a, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından birinci derece 'Manas Nişanı' takdim edildi.Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Caparov'a TOGG hediye etti.Erdoğan'a Caparov tarafından at hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir süre sevdikleri atı havuç ve elma ile besledi.