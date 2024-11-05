İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; uygulama noktasında T.D. isimli bir kişiyi 4,85 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ile yakaladı. T.D.'nin uyuşturucu maddeleri satın aldığı adres tespit edildi ve adrese operasyon düzenlendi. Toplamda 33 suç kayıtları olan Y.Ç., K.A., F.G. ve N.C. isimli dört uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 503 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, iki gram Metamfetamin maddesi, 12 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen paralar ele geçirildi.