  • USD: 34,28 - 34,34
  • EURO: 37,34 - 37,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul’da dört uyuşturucu madde satıcısı, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yarım kilogramdan fazla uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandı.

Ekleme: 5.11.2024 - 11:43 Güncelleme: 5.11.2024 - 11:43 / Editör: Edin Uslu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi
Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; uygulama noktasında T.D. isimli bir kişiyi 4,85 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ile yakaladı. T.D.'nin uyuşturucu maddeleri satın aldığı adres tespit edildi ve adrese operasyon düzenlendi. Toplamda 33 suç kayıtları olan Y.Ç., K.A., F.G. ve N.C. isimli dört uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 503 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, iki gram Metamfetamin maddesi, 12 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen paralar ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi