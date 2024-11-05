Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

Gaziantep'te jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLERYapılan operasyonlarda; 51 kilogram 323 gr metamfetamin, 27 kilogram 500 gr skunk, 1 kilogram 546 gram esrar, 164 kök kenevir bitkisi, 13 gram eroin, 26 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 12 bin 270 paket kaçak sigara, 750 kilogram kaçak tütün, 20 bin 400 adet makaron, 4 bin 511 litre kaçak alkol, bin 137 adet kaçak parfüm, 19 bin 440 kg sahte deterjan, 4 bin 704 adet sahte markalı ayakkabı, 92 adet tarihi eser sikke, 82 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 10 adet gümrük kaçağı PlayStation 4 oyun konsolu, 24 adet ruhsatsız tabanca ve 149 adet fişek, 6 adet ruhsatsız av tüfeği ve 13 adet fişek, 40 bin 875 TL suç geliri para ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı.