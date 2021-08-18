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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?

Koronavirüs Bilim Kurulu Bakan Koca başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda ne gibi tavsiye kararlarının alınacağını merak ediliyor. Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Sağlık Bakanı Koca, "Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir” demişti. Toplantı sonrası Bakan Koca’nın açıklama yapması bekleniyor.

Ekleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:10
Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:14
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?

Sağlık Bakanlığı, 17 Ağustos'a ilişkin güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 294 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti. Aşılama haritasında; Çorum, Ardahan ve Mersin mavi kategoriye geçen iller arasında yer aldı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız.' ifadelerini kullandı.

AŞI OLMAYANLARA KISITLAMA GELECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Koca, 'Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayanlar ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir' açıklamasında bulunmuştu. Sağlık Bakanlığı, özellikle aşı olmayan veli ve öğretmenin kalmamasını istiyor. Bugün yapılacak olan toplantıda bu kararlar da ele alınacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

6 Eylül'de okulların açılması planlanıyor. Hangi kurallar çerçevesinde öğrenciler okullarına dönecek? Buna ilişkin de Bilim Kurulu bir değerlendirme yapacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde aşı konusunda istenilen seviyeye ulaşılmadı. Bu konuda nasıl teşvik yolu izlenecek yine toplantıda verilecek kararlar içerisinde yer alıyor.


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