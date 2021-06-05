Muharrem İnce, CHP'li seçmeni partisine davet etti

-Muharrem İnce'nin seçim otobüsünden konuşma görüntüleri

-Menemen eski belediye başkanına rozet takma

-Zeybek gösterisinden görüntü

-Partililerden görüntü

-Detay ve genel görüntü



( İZMİR )- İl binası açılışını yapan Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmir'de mesajlar verdi- Muharrem İnce, Menemen Belediyesi eski Başkanı Şahin'e rozetini taktı- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce:- "Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracağız" İZMİR



- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin ilk il binası açılışını İzmir'de gerçekleştirdi. CHP'ye oy veren İzmirlileri partisinin saflarına davet eden İnce, "Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracağız. Bu sefer yarım kalan işimizi tamamlayacağız" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il binası açılışı ve bir dizi programı gerçekleştirmek üzere İzmir'e geldi. Önce Kemeraltı esnafı ve vatandaşlar ile buluşan İnce, daha sonra partisinin il binasının açılışını gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Meydanı yakınında bulunan alana geldi. Buraya seçim otobüsüyle gelen Genel Başkan İnce, kendisini karşılayan partililerle buluştu. Menemen Belediyesi eski başkanı Şahin, Memleket Partisi’ne katıldı Muharrem İnce, kendisini karşılayan partililere hitaben yapacağı konuşma öncesinde sürpriz olarak açıkladığı, Menemen Belediyesi eski Başkanı Tahir Şahin'in partiye katıldığını açıkladı.

Eski başkan Şahin'i takdim ederek kendisine rozet takan Muharrem İnce, "20 yıl Menemen'i yöneten kişiyi aday göstermeyince ilçeyi AK Parti'ye teslim ettiler. Tahir Şahin'e de rozetini takıyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

'Zorla CHP'ye oy veriyorum diyenler; yerin Memleket Partisi' Muharrem İnce seçim otobüsünde yaptığı konuşmada AK Parti iktidar olmasın diye CHP'ye oy veren seçmenlere hitap etti. İzmir'de özellikle bu düşüncede olan vatandaşların çok olduğunu dikkat çeken İnce, "Ben babadan Atatürkçüyüm diyenler, özellikle İzmir'de çok var bu. Memnun değilim ama AK Parti mi gelsin, Allah kahretsin zorla CHP'ye veriyorum diyenler var. Senin yerin tam da Memleket Partisi" açıklamasında bulundu. Ülkücülere, İYİ Partililere, HDP'lilere ve seçimde oy vermeyenlere seslenen, "Boşlukta kalma güzel kardeşim. Senin yerin de burası. Sandığa gitmiyorsan, bu düzen değişmez diyorsan, umutlarını yücelt, gel Memleket Partisi'ne. Bunu birlikte başaracağız. Türkiye'nin bu kötü gidişine birlikte el koyacağız. Meydanlarda kavga etmeyeceğiz. Savaşa değil seçime giriyoruz. Onlar bizim düşmanımız değil rakiplerimiz. Siyasetin dilini değiştireceğim. Siyasete mizahı, zekayı getireceğim. Akıllı siyaset yapacağız. Bizim diğerlerinden farkımız ne?" dedi.

'İzmir'de farklı Şırnak'ta farklı konuşmayacağız' İnce, konuşmasında siyasette izleyecekleri yola da değinerek, "Bir de 3D politikamız var. Dürüst devlet. Denetlenebilir bir devlet. Dijital bir devlet. 3B projemiz de var. Barışacağız. Alevi ile Sünni'yi barıştıracağız. Türk ile Kürt'ü barıştıracağız. Terörü bitireceğiz. Madenci ile çevreciyi barıştıracağız. O maden çıkacak o çevre korunacak. Geçen gün katıldığım programda anadilde eğitimi sordular. Anadilde eğitim pedagojiye aykırı diye başlık atmışlar. Böyle bir cümle kuranın zeka sorunu vardır. Korkmadan, kıvırmadan söylüyorum. Diyarbakır'da başka, Trabzon'da şehit babası, İzmir'de Atatürkçü olmayacaksın. Eğitimciler der ki, çocuğun üstün yararı... Evinde konuşulan dil mi memleketin konuştuğu dil mi? Hangi dille matematik öğretirsen kolay anlar. Bunu siyasetçiler değil eğitimciler tartışsın dedim. Almış eğip bükmüşler. Biz Türkiye'yi yüzde 90 makul çoğunlukla buluşturacağız. Hiçbir problemi İzmir'de farklı Şırnak'ta farklı konuşmayacağız. Biz bu ülkeyi özgürleştireceğiz. Birlikte başaracağız bunu" açıklamasında bulundu. 'Birinci parti nasıl oluyor göreceksiniz' Muharrem İnce, bir sonraki genel seçimlerde 1'inci parti olacaklarını iddia ederek, "Birinci parti nasıl oluyor göreceksiniz" diye konuştu.

İnce, "Bugün ilk il binamızı açıyoruz. Bizim 1 hafta, 10 günde 48 ilde örgütümüz var. Yaz sonunda göreceksiniz. Bir sonbahara bir de yılbaşına bakın. Birinci parti nasıl olunuyor, göreceksiniz. Biz bu umutları yeniden yeşerteceğiz. Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracağız. Bu sefer yarım kalan işimizi tamamlayacağız. İzmir Memleket Partisi il binamız hepimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından alanda zeybek oynayan gençleri izleyen İnce, daha sonra il binasına geçerek partisinin il binası açılışını gerçekleştirdi.

