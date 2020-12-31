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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yılbaşına saatler kala kuruyemişçilerde yoğunluk

Yılbaşına saatler kala kuruyemişçilerde yoğunluk

Tıka basa insan dolu işyerleri

Alışveriş Kuruyemiş Yılbaşı Yılbaşı Gecesi Alabalık 

-Kalabalık caddeler
-Bir vatandaş ile röp
-Detaylar

( KOCAELİ )- Tıka basa dolu dükkanda alışveriş için birbirleriyle yarıştılar KOCAELİ

- Kocaeli’de yılbaşı gecesi öncesinde kuruyemişlerde uzun kuyruklar oluştu. Sosyal mesafe unutulurken, vatandaşlar tıka basa işyerlerinde birbirleriyle yarıştı. Kocaeli’de yeni yıla saatler kala vatandaşlar sokaklara akın etti. Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde caddeler insanlar ile dolup taştı. Sokaklarda vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı. Sokak, cadde ve marketlerin önü alışveriş yapan vatandaşlarla doldu. İşyerlerinin içinde kalabalık görüntüler ortaya çıkarken, sosyal mesafe adeta unutuldu. Ortaya ise utandıran görüntüler çıktı. (FK-RFK-
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