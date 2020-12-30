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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yılbaşı kısıtlaması hindi satıcılarına yaradı

Yılbaşı kısıtlaması hindi satıcılarına yaradı

Hindilerden görüntü

Yılbaşı Yılbaşı Gecesi Mısır 

-Hindiyi yakalayan satıcı
-Alıcıyla el sıkışması
-Vatandaş ile röp.
-Satıcı ile röp
-Başka bir satıcının hindi seçmesi
-Vatandaş ile röp
-Hindilerden görüntü

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Hindi satışlarında bu yıl sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle artış yaşandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşı gecesini de içine alacak şekilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamaları öncesinde vatandaşlar hazırlıklara başladı.
Bu yılbaşında dışarı çıkamayacak olan vatandaşlar, hindilere büyük ilgi gösteriyor. Hindileri 170 ila 200 TL'den satan üreticiler satışlardan memnun. Hindi satıcısı Bülent Dede, bu yıl hindi satışlarında artış olduğunu belirterek, “Yaklaşık 3 aydır beslediğim hindileri satışa çıkardım. Gelişmeleri için üç ay arpa, mısır, buğday ve nohut ile besledim. Satışlar önceki gün, dün iyiydi. Bugün de iyi” diye konuştu.

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