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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yeni yıla silah sesleri ile girdiler

Yeni yıla silah sesleri ile girdiler

silah sesleri

( MUĞLA )- Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı yılbaşı gecesi Muğlalılar yeni yılı havaya ateş açarak karşıladı MUĞLA

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- Muğla’nın Menteşe ilçesi yeni yılın ilk dakikalarını silah sesleri karşıladı. Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle sokakta yeni yıl kutlamalarına katılamayan vatandaşlar yeni yılı tabanca ve tüfek ile havaya ateş açarak karşıladı.2020’den 2021’ye girilin ilk dakikalar Menteşe ilçesinde yoğun silah sesleri duyuldu. Bazı vatandaşlar silah sesleri ile irkilirken, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar yağdı. Emniyet Müdürlüğü telsizinden görevde olan personel için yeni yıl mesajının yayınlandığı dakikalarda başlayan silah sesleri sonrası ekipler ihbar yapılan bölgelere sevk edildi. Bazı vatandaşlar evlerinin çatılarına fişeklerin geldiğini söylerken, anlık yaşanan silah sesleri durdu.
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