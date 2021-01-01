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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yeni yıl hareketliliği yerini sessizliğe bıraktı

Yeni yıl hareketliliği yerini sessizliğe bıraktı

Kısıtlamalar öncesi yoğunluk

Yılbaşı Yılbaşı Gecesi Cuma Namazı Yeni Yıl Irak 

-Kısıtlamayla oluşan sessizlik
-Cami önü
-Hüseyin erdaş adlı vatandaşın konuşması
-Camiye gelenler
-Polis kontrolü
-Polislere vatandaşın çay ikramı
-Temizlik görevlisi çalışması

( KIRŞEHİR )- Kısıtlamada cuma namazına yoğun ilgi KIRŞEHİR

– Kırşehir’de, kısıtlamalar öncesi yaşanan yeni yıl hareketliliği yerini sessizliğe bıraktı. Vatandaşlar, yeni yılın ilk cumasında ise camilere akın etti.Kırşehir'de yılbaşı gecesinde kısıtlamalar öncesi yaşanan hareketlilik, kentte yerini sessizliğe bıraktı. Cadde ve sokaklarda sessizliğin hakim olduğu Kırşehir'de vatandaşlar da cuma namazına akın etti. Kısıtlama dolayısıyla cuma namazına gitmek isteyenler, evlerine yürüme mesafesi olan camilere gidebileceğinin duyurulmasıyla vatandaşlar soluğu camilerde aldı. Seccadelerini alan vatandaşlardan bazıları namaza torunlarını da götürdü.Yasakların bitmesini ve artık camilere rahat gidilmesini isteyen Hüseyin Erdaş, "Evimizin yanında olan camiye gidiyoruz. Allah, bu belayı def etsin de insanlık kurtulsun” dedi.
Ayrıca, bazı vatandaşlarda, kavşaklarda uygulama ve kontrol yapan polislere çay ikramında bulundu.
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