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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Tır, kırmızı ışıkta duran araca böyle çarptı

Tır, kırmızı ışıkta duran araca böyle çarptı

-güvenlik kamerası-

Trafik Kazası Kamera Kırmızı Işık Güvenlik Kamerası Hanlı 

-Kaza anı

( HATAY )- Hatay’da trafik kazası güvenlik kamerasında HATAY

- Hatay’da Antakya-Reyhanlı karayolunda bir tır kırmızı ışıkta bekleyen bir araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, facianın eşiğinden dönüldü.Antakya’dan Reyhanlı istikametine giden O.K. yönetiminde ki 06 BOS 977 plakalı araç kırmızı ışığın yanması ile dururken, arkadan gelen sürücüsü öğrenilemeyen 31 AUR 28 plakalı tır frene basmasına rağmen duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı. Öndeki araca çarpmasının ardından zeminin de ıslak olması ile birlikte, tır adeta geldiği yöne doğru döndü.Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
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