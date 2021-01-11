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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
TEM otoyolunda hatalı sollama faciaya neden oluyordu

TEM otoyolunda hatalı sollama faciaya neden oluyordu

Araç kamerası kaydı

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-Kendi aracına çarpıp kaçan sürücüyü takip

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Tuzla’da TEM Otoyolunda seyir halinde olan araca çarpıp kaçmaya başlayan sürücü, çarptığı araç sürücüsüne hakaret ederek tehdit etti. Yaşanan o anlar ise araç kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz günlerde Tuzla Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Şahin isimli şahıs 34 ESY 37 plakalı aracıyla memleketinden ikamet ettiği İstanbul’daki adresine doğru hareket halindeyken Tuzla Mehmetçik Vakfı mevkiinde trafikte seyir halinde olan 34 DLC 953 plakalı araç, Şahin’in aracına hatalı sollama yaparken çarptı. Şahin, direksiyon hakimiyetini ve hızını kontrol ederek diğer aracın tırın altına girmesini engelledi. Kısa süren ilerleme sonrasında Erkan Şahin selektör yaparak, hatalı sollama yapan sürücüyü uyarmak istedi. Şahin aracından inerek hasarlı aracının ve kendisine çarpan sürücüye ait aracın fotoğrafını çekmek istedi. Kazaya karışan şahıs, iddiaya göre Şahin’in kendisini görüntülediğini fark edince tepki göstererek Emrah Şahin’i tehdit etmeye başladı.
Trafikte yaşanan hatalı sollama araç güvenlik kamerasına yansıdı. (AZ-
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