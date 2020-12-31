Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Şişli’de meze kuyruğu

Şişli’de meze kuyruğu

Kuyruktaki vatandaşlar

Alışveriş Yılbaşı Yılbaşı Gecesi Yeni Yıl 

-Alışveriş yapanlar
-Detay

( İSTANBUL )- Yılbaşı gecesi için hazırlık yapan vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu İSTANBUL

- Şişli'de yılbaşı gecesi hazırlığı yapan vatandaşlar meze ve şarküteri dükkanı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Şişli’de yeni yılı evinde geçirecek olan vatandaşlar alışveriş yapmak için dışarı akın edince uzun kuyruklar oluşturdu. Ergenekon Caddesi üzerinde bir mezeci ve şarküteri önünde sıraya giren vatandaşlar nedeniyle kaldırımda uzun kuyruk oluştu. İçeriye giren vatandaşlar alışverişini yaparken bazı vatandaşların ise bir saattir kuyruktu beklediği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte kare kare operasyon anı!İşte kare kare operasyon anı!
Çin Yeni Yıla HazırÇin Yeni Yıla Hazır
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı