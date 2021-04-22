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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sekreterinin cüzdanını çalan zanlı kamerada

Sekreterinin cüzdanını çalan zanlı kamerada

hırsızlar anları

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Güvenlik Kamerası Kredi Kartı Alabalık Hırsız Cüzdan 


- Çorum'da, CHP İl Başkanlığı'na giren kimliği belirsiz kişi, il sekreteri Rabia Duman'ın çantasındaki 1.700 lira ile kimlik ve kredi kartı bulunan cüzdanını çaldı. Hırsızlığın gerçekleştirildiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün Gazi Caddesi üzerindeki CHP İl Başkanlığı binasında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi girdiği parti binasında masa üzerindeki il sekreteri Rabia Duman'a ait çantada içerisinde 1.700 TL, kredi kartı ve kimliği olan cüzdanı alarak ortadan kayboldu. Cüzdanının çalındığını fark eden Duman karakola giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık anı ise partinin güvenlik kameralarına yansıdığı görüldü.
CHP İl Sekreteri Rabia Duman, "Partimizin bir programı vardı ben programa katılmak için o an aşağıya inmiştim. Kalabalıktan yararlanan şahıs şahıs geliyor ve çantamın içerisinde bulunan cüzdanımı alıp gidiyor. Ben hırsızlık olayını cüzdanımı bulamayınca anladım. Baktım cüzdanım yok, güvenlik kameralarını incelediğimizde, hırsızın gelip çantamdan cüzdanımı aldığını gördük ve karakola gidip şikayetçi oldum" dedi.

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