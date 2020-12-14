Şehit aileleri, “Bakan Soylu bizim sesimiz oldu”

-ŞEHİT AİLELERİ DERNEK BAŞKANI RAMAZAN ÇİFTÇİ İLE RÖP

-ŞEHİT ABLASI EMEL DEMİR İLE RÖP



( NEVŞEHİR ) -- Nevşehir’de şehit aileleri İçişleri Bakanı Soylu’ya teşekkür etti NEVŞEHİR



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Teröriste ‘terörist’ diyoruz. Terör destekçisine ‘terörist’ diyoruz. İhbarcısına, işbirlikçisine, çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına terörist diyoruz, İmralı'daki devrik terörist başına ‘terörist’ diyoruz ve koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da, Karayılan'a da, tecavüzcü bir Biçirpinin Duran Kalkan'a da ‘terörist’ diyoruz” sözlerine Nevşehir’de bulunan şehit ailelerinden destek geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun TBMM’de ki bütçe konuşmasında İmralı'daki devrik terörist başına ‘terörist’ diyoruz ve koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da, Karayılan'a da, tecavüzcü bir Biçirpinin Duran Kalkan'a da ‘terörist’ diyoruz” sözlerine Nevşehir’de bulunan şehit ailelerinden destek geldi. Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi açıklamasında Bakan Soylu’nun kendilerinin sesi olduğunu söyledi.



Çiftçi, “Ben Sayın Bakanımız Süleyman Soylu’nun sözlerine bir gazi polis olarak katılıyorum. Ve Sayın Bakanımız bu memlekette terörle mücadeleyi çok güzel bir şekilde yürüten bizlerin hissiyatını ve hassasiyetlerini dikkate alan en değerli bakanlarımızdan birisidir. Bizde bakanımızın söylemlerine katılıyoruz. Çünkü bizim evlatlarımızı bu uğurda şehit verdik. Gazi olduk. Bu memlekette teröriste terörist demeyi herkes bilecek ve öğrenecek. HDP’de teröristtir, Selahattin Demirtaş’ta teröristtir, Abdullah Öcalan’da teröristtir. Çocukları katleden bizlerin evladını şehit eden gazi eden herkes bu memlekette teröristtir” dedi.

20 Ocak 2017 yılından Diyarbakır’ın Sur ilçesinde hafriyat alanında nöbet tutan polislere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit düşen Polis Memuru Furkan Demir’in ablası Emel Demir’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun şehit ailelerinin sesi olduğu için çok teşekkür ederiz dedi.

Emel Demir, “ Bizim çocuklarımız bu vatan için bu bayrak için bu ülke için hiç korkmadan canlarını ortaya koyarak şehit oldular. Rabbimin bize verdiği bu hükme biz boyun eğdik. Ama çocuklarımız İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun dediği gibi teröristlerin olmuş olduğu belediyelerin araçlarıyla kazınan yerlere koyulan bombalarla şehit oldu. Benim kardeşim Diyarbakır Sur’da belediyenin koymuş olduğu bomba ile şehit oldu. Bunlar zaten şehit aileleri tarafından bilinen şeyler. Bakanımız bunu konuşmasında dile getirdi. Bakanımız Süleyman Soylu’nun meclisteki bu konuşması bizleri mutlu etti. Onların hepsi teröristtir, onlara yardım edenlerde teröristtir. Bakanımız bizim söylemek isteyip de söyleyemediğimiz bizim bir yerlere ulaştıramadığımız ve içimizdeki her şeyi söylediği için sesimiz olduğu için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

(COŞ-AÖ



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