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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sağlık ocağından korona virüs aşıları çalındı

Sağlık ocağından korona virüs aşıları çalındı

Zanlının koridorda beklemesi

Güvenlik Kamerası Gözaltı Aile Sağlığı Merkezi Üniversite Öğrencisi Sağlığı Merkezi 

-Aşı odasına girmesi
-İçeriden çıkması
-Görevli ile göz göze gelmesi
-Asayiş şube dış detayı
-Sağlık merkezinden detaylar

( KOCAELİ ) -- Güvenlik kamerasına yansıyan olayda bir kişi gözaltına alındı KOCAELİ

- Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir aile sağlığı merkezine giren üniversite öğrencisi, korona virüs aşısı çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir kişiyi gözaltına aldı. Olay, 28 Haziran tarihinde İzmit ilçesinde bulunan bir aile sağlığı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre 16.00 sıralarında aile sağlığı merkezine gelen ve ismi öğrenilemeyen üniversite öğrencisi, aşıların bulunduğu odanın önünde bir süre bekledi. Koridorda ve aşı odasında kimsenin bulunmadığı anı kollayan şahıs, içeriye girerek 1 flakon (6 kişilik doz) korona virüs aşısını çaldı. Zanlının koridorda beklemesi ve aşı odasına girip çıkması ise, sağlık merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlının odadan çıkarken, aile sağlığı merkezinde görev yapan kadın personel ile göz göze geldiği görüldü.
Olayın ardından ekipler detaylı çalışma başlattı. Bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. (RFK-BA-Y)
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