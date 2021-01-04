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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Rahat hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı

- Rahat hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı

Hırsız anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Ticari Taksi Yılbaşı Yılbaşı Gecesi Sadaka Kutusu Hırsız 


- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu yılbaşı gecesinde Gaziantep'teki bir iş merkezinde ve park halindeki bir araçtan hırsızlık yapan 2 şahıs, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Sebahat Göğüş Caddesi üzerindeki Vakıflar İş Merkezi’nin birinci katındaki bir muhasebe ofisine hırsız girdi. Ofisin camını zorlayarak açan hırsız, içeride bulunan bilgisayar kasa ve monitörleri ile sadaka kutusu ve bilgisayar donanımı malzemelerini çaldı. kasaları ve malzemeleri içerisine koyduğu koliyi asansör yardımıyla binanın giriş katına indiren hırsızın bu anları güvenlik kameralarına yansıdı. Maske ve beresi nedeniyle yüzünü gizleyen hırsızın rahat ve sakin tavırları da dikkat çekti. Akşam karanlığından da faydalanan hırsız, kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, yaptığı operasyon ile şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın, çaldığı malzemeleri ticari taksi ile evine götürdüğü belirlendi. Kısıtlama günü bir araçta meydana gelen hırsızlık olayında ise iki şahsın, park halindeki bir araca yaklaşarak, araç içerisindeki malzemeleri bir bez örtüye doldurdu. Bez örtünün uçlarından tutan şahıslar, çaldıkları malzemelerle birlikte olay yerinden uzaklaştı. Polis yaptığı çalışmada, şahsın kimliğini ve adresini tepsit ederek, operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Her iki olayın zanlıları, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AD-SD-
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