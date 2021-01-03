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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Muş’ta kısıtlamaya uyuluyor

Muş’ta kısıtlamaya uyuluyor

Cadde ve sokaklardan detay

Polis Market Yılbaşı Yılbaşı Gecesi Polis Ekipleri 

-boş sokaklardaki sessizlikten detay
-detaylar

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşı gecesi başlatılan 4 günlük kısıtlamaya uyuluyor. Tüm yurtta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için en yakın market ve fırınları kullanan vatandaşlar, günün geri kalan kısmını evlerinde geçiriyor. Vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla cadde ve sokaklarda da sessizlik hakim. Kısıtlamaya uyulan Muş’ta, polis ekipleri de denetimlerini sürdürüyor.
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