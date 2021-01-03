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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
- Lübnan yılbaşı kutlamaları saldırısında 3 gözaltı

- Lübnan yılbaşı kutlamaları saldırısında 3 gözaltı

Silah sesi

Yılbaşı Silahlı Saldırı Yılbaşı Gecesi Saldırı Mülteci Kampı 

-Lübnan’da çekilen görüntü

( BEYRUT ) BEYRUT

- Lübnan’da yılbaşı gecesi kutlamaları sırasında farklı bölgelerde silahlı saldırılar ile bağlantısı olduğu düşünülen 3 kişi gözaltına alındı. Lübnan’ın farklı bölgelerinde yılbaşı kutlamaları sırasında silahlı saldırılar gerçekleştirilmişti. Havaya ateş açılması sonucu Baalbek bölgesinde bulunan Suriyelilerin mülteci kampında bir kadın hayatını kaybetmiş, Cebeli-Lübnan şehrinde bir genç ağır yaralanmıştı. Beyrut’taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı’nda park halindeki 4 uçakta ciddi meydana geldiği gelmişti. Lübnan İç Güvenlik Kuvvetleri Genel Müdürlüğü, saldırıların ardından saldırıların gerçekleştirildiği bölgelerde incelemeler gerçekleştirdi. Araştırmalar sonucu 3 kişi gözaltına alındı. Lübnan İç Güvenlik Kuvvetleri Genel Müdürlüğü gözaltına alınan kişilerin kimlikleri açıklanmazken soruşturmalar devam ediyor.
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