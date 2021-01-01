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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kuşadası’nda yeni yıl sessiz karşılandı

Kuşadası’nda yeni yıl sessiz karşılandı

Marina ve çevresi

Kervansaray Yoğun Mesai Güvenlik Güçleri Yılbaşı Gecesi Sahil Güvenlik 

-sahil polis denetleme noktası
-boş sokaklar
-sahil, balıkçılar barınağı
-kervansaray, güvercinada ve çevresi detay görüntü
-Röportajlar
-Videoda bulunan sıraya göre;
-Ferdi Savra (40) Setur Marina Güvenlik
-Cemal Karaçelik (48) İşletmeci
-Şafittin İlter (47) Vatandaş
-Kemal Ayvaz (47) Belediye Temizlik İşleri

( AYDIN ) AYDIN

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası salgına karşı alınan önlemler nedeniyle yılbaşını ilk kez sessiz karşıladı. Geçmiş yıllarda binlerce insanın toplanıp, yeni yıla girdiği Kuşadası’nın ünlü meydanlarında, sahil bandında ve caddelerde bu kez salgına karşı alınan önlemler nedeniyle sessizlik hakimdi.31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayan ve 4 Ocak Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının yanında İçişleri Bakanlığı’nın turistlere yönelik açıklamasıyla Kuşadası sokaklarında, meydanlarında ve sahil bandında sessiz bir yılbaşı yaşandı. Her yılbaşında ünlü sanatçıların konser verdiği meydanlar boş kalırken, vatandaşlar ve 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması için başka şehirlerden gelerek Kuşadası’ndaki ikinci konutlarını tercih edenler yeni yıla evlerinde, turistler ise konakladığı otellerde girdi. Otellerde de yılbaşı baloları da yasaklandığı için yemeklerini yiyen tatilciler ve turistler eğlencenin olmadığı ortamda sakin bir şekilde yılbaşını kutladı. Her yıl renkli görüntülerin hakim olduğu Kuşadası Setur Marina’da yılbaşı gecesinin sessiz noktalarından biri oldu. Marina’da bağlı teknelerde sadece tekne sahiplerinin bulunmasına izin verildiği için marina da boş kaldı.Bu arada, yılbaşı gecesi Kuşadası’nda polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri salgına karşı uygulamaya konulan genelgelerin uygulanması için yoğun mesai harcadı. 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı andan itibaren Kuşadası’nın giriş ve çıkışları ile tüm mahallelerinde önlemler alan güvenlik güçleri olumsuzluğa izin vermedi. Sahil güvenlik ekipleri ayrıca Kuşadası Körfezi’ni havadan ve karadan kontrol etti.
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