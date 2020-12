Kısıtlamayı ihlal etti, “Yakışıklı çıkıyor muyum abi, on numara”

-Durdurulan araçtan ve şahıslardan detaylar

-Polislerin ceza yazma planları

-Cezayı yiyen gençlerin araçlara binmesi

-Gazetecilere konuşması



( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden üç kişiye 12 bin 150 lira ceza KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta yılbaşı gecesi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye toplamda 12 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. Cezayı yiyen gençler kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Yakışıklı çıkıyor muyum abi” dedi.

Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri, Onikişubat İlçesi Yusuflar Mahallesi’nde 46 NT 941 plakalı otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilde bulunan A.T, C.S, A.M isimli biri bayan üç gence sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150’şer lira, maske takmadıkları için ise 900’er lira cezai işlem uyguladı. Ekiplerin otomobildeki aramalarının ardından üç genç olay yerinden ayrılırken kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Yakışıklı çıkıyor muyum abi, on numara” dedi.

Üç genç daha sonra olay yerinden geldikleri otomobil ile ayrıldı. (HLL-



