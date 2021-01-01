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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kısıtlamadan muaf tutulan iş yerlerinde denetim

Kısıtlamadan muaf tutulan iş yerlerinde denetim

Zabıta ekiplerinin iş yerlerinde denetim yaparken görüntüler

Bild Yılbaşı Yılbaşı Gecesi Zabıta 

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da zabıta ekipleri yılbaşı gecesi kısıtlamadan muaf olan pastane, çiçekçi gibi iş yerlerini denetledi. Şanlıurfa’da zabıta ekipleri yılbaşı gecesi kısıtlamadan muaf olan iş yerlerini denetledi. Yılbaşı gecesi yoğunlaştırılan denetimlerde, kısıtlamadan muaf olan pastane, çiçekçi ve çerez satışı yapan iş yerlerinde, zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
İşyeri çalışma ruhsatı, hijyen ve kapanış saatleri noktasında denetlemelerde bulunan zabıta ekipleri, kurallara uymayan işyerleri hakkında da yasal işlem yaptı. Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yılbaşı gecesinde korona virüsten kısıtlaması nedeniyle muaf olan iş yerlerinde denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

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