Kartı sıkışınca ATM’yi böyle taşladı

-Cep telefonu kamerası olay anı

-ATM’den görüntü

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( İSTANBUL -ÖZEL)- Büyükçekmece'de kartı ATM'ye sıkışan şahsın ATM’yi taşlaması kamerada İSTANBUL



- Büyükçekmece’de kartı bankanın ATM’sine sıkışan ve alkollü olduğu söylenen şahıs öfkesini ATM’yi taşlayarak çıkardı. Şahıs polis tarafından yakalanırken yaşanan anlar hem ATM’nin güvenlik kamerasına hem de cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay önceki gece Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi’nde bulunan bir kamu bankasının önünde yaşandı. İddiaya göre kartı ATM’ye sıkışan alkollü genç öfkesini yine ATM’den çıkardı. Genç adam eline aldığı kaldırım taşları ile ATM’yi parçaladı. Olay yerine ihbar üzerine gelen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, genci göz altına aldı. İfadesinin ardından gencin serbest bırakılırken hakkında kamu malına zarar vermekten dava açılacağı öğrenildi. Sabah saatlerinde ATM’ye işlem için gelen vatandaşlar ise ATM çalışmadığı için mağdur oldu. Olayı duyan çevredeki bir esnaf ise yaşananları anlatarak, “ Sabah kalktığımızda 7 gibiydi ATM’nin kırık olduğunu gördük. Yerde taşlar falan vardı onları gördük” dedi.

ATM’ye sabah işlem yapmaya gelen bir vatandaş ise, “Ben geldim kredi kartı ödemesi yapmak için ATM çalışmadı. Oradaki bir görevli ise ‘amca burayı kırmışlar çalışmıyor’ dedi.

Ben mağdur oldum beklemek durumundayım” diye konuştu.

Yaşanan anlar kamerada Yaşanan anlar ise hem ATM’nin güvenlik kamerasına hem de bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gencin elindeki taşla öfkeli bir şekilde ATM’ye zarar verdiği görülüyor.

