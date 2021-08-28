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Hatalı sollama yapıp bağlantı yoluna girdi, motosiklete böyle çarptı
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hatalı sollama yapıp bağlantı yoluna girdi, motosiklete böyle çarptı

Hatalı sollama yapıp bağlantı yoluna girdi, motosiklete böyle çarptı

-Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

( KOCAELİ ) -- Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza kamerada KOCAELİ

Araç Kamerası Güvenlik Kamerası Hatalı Sollama Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 


- Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde hatalı sollama yaparak dönüş yapmak isteyen kamyonet motosiklete çarptı. O anlar ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı. Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D130 Karayolu İzmit sahil yolu yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü, öğrenilemeyen bir kamyonet sollama yaptıktan sonra İzmit sahil yoluna dönmeye çalışırken, aynı istikamette seyir halinde olan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü, yere düştü. İsmi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün kazayı küçük sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, kaza anı aynı istikamette seyir hainde olan farklı bir aracın araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun sol şeridinde seyir halinde olan kamyonetin, bir otomobili sollayarak bir anda yan yola girmeye çalıştığı görülüyor. Kamyonet aynı istikamette seyir halinde olan motosiklete çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletin sürücüsü yere düşüyor. (MK-
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