Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Çocukların psikomotor beceri gelişimi için gönüllü olarak çalışıyorlar

Çocukların psikomotor beceri gelişimi için gönüllü olarak çalışıyorlar

Okul bahçesinde bantlarla şekil çizerken görüntü

Sosyal Proje Belediye Başkanı Psikomotor Öğrenciler Üniversite Öğrencisi 

-Gönüllü öğrenciler ve belediye başkanı boya yaparken görüntü
-Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile röp.
-Üniversite öğrencisi Tuba Türksever ile röp.
-Şekillerden detaylar
-Çalışmalardan detaylar

( KIRIKKALE -ÖZEL)- Gönüllü öğrencilerden örnek davranış KIRIKKALE

- Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, üniversite öğrencileri ile birlikte çocukların psikomotor beceri gelişimi için gönüllü olarak çalıştı.Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde gönüllü üniversite öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları konulu proje başlattı. Öğrenciler, çocukların psikomotor beceri gelişimleri için gönüllü olarak kolları sıvadı. Projeye destek veren Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ise 5 üniversite öğrencisi ile birlikte Namık Kemal İlkokulu bahçesinde psikomotor beceri gelişimine uygun oyun şekiller oluşturdu. Çalışmada, basketbol ve voleybol sahalarının çizgileri yeniden boyandı. Çocukların küçük kas becerileri ile ilgili aktivitelerde kullanılması için de ahşap merdiven ve denge yürüyüşü için çeşitli aletler yapıldı."Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, “Namık Kemal İlkokulu bahçesindeyiz. Kırıkkale Üniversitesi sosyal projeler kapsamında 5 tane pırıl pırıl genç ile beraber okul bahçemizi boyuyoruz. Buradan tüm emeği geçen arkadaşlara İstanbul’dan gelen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bugün bu gençleri görünce ben şuna sevindim. Geleceğimiz emin ellerde. Bu çocuklar burayı boyuyor onlardan sonra gelen nesle yeni bir ufuk açmak için. Ben buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
"Yaygınlaştırmayı planlıyoruz"İlkokul dönemindeki çocukların psikomotor becerilerini daha etkili bir şekilde geliştirebilmeleri için çeşitli zemin boyamaları yaptıklarını belirten Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü son sınıf öğrencisi Tuba Türksever, “Şu an 5 tane ekibimiz var. 3 tane arkadaşımız Işık Üniversitesi’nden gönüllü oldu. Kendileri Güzel Sanatlar Bölümünde okuyor. Bize teknik destek, boyalar ve çimler konusunda destek oluyorlar. Bu süreçte Yahşihan Belediyesi bize destek oldu. İnşallah gelecek dönemde projemizi diğer ilkokullarda da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement