Çiğ köfteci saldırganları adliyeye çıkartıldı

-Dün geçilen ARŞİV güvenlik kamerası görüntüleri



( AFYON KARAHİSAR) -- Çiğ köfteciye saldıran 4 kişi gözaltında AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar'da çiğ köfteyi ‘acılı’ yaptığı gerekçesi ile bir genci darp eden ve serbest bırakıldıktan sonra bir kez daha gözaltına alınan şahıs ile dün gece aynı çiğ köfteciye bira şişesi ile saldıran dayakçı şahsın yakınları adliyeye sevk edildi. Çiğ köftenin acılı getirilmesi meselesinden başlayan olayda 4 kişi gözaltına alındı. Afyonkarahisar kent merkezi İstiklal mahallesinde faaliyet gösteren çiğ köfteci dükkanına gelen Gurur Ş., isimli şahıs sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Y.K'yı yumruklayarak darp etmişti. Olaydan sonra Gurur Ş., polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken olayın duyulması ve ardından infial etkisi oluşturması üzerine polis tarafından dün tekrar göz altına alınmıştı. Ayrıca aynı olayın gerçekleştiği çiğ köfteci dükkanına dün gece saatlerinde bir saldırı daha oldu. Gurur Ş.’nin kardeşi Hüseyin Ş., eniştesi Basri B. ve eniştesinin kardeşi Doğukan B. ile birlikte dükkanda Bilal T., isimli şahısın olduğu sırada iş yerine geldi. Otomobilden inen Hüseyin Ş, elindeki bira şişesini önce iş yerinin güvenlik kamerasına ardından dükkanına kapı camına attı. Bira şişesi ile camı kıran şahsı yanındakiler sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra kendisini tutan şahıslardan kurtulan Hüseyin Ş., bu defa iş yeri önündeki yemek yenilen sehpayı iş yerinin vitrin camına defalarca attı. Ardından saldırgan iş yeri önünde servis yapılan motosikleti tekmeleyerek zarar verdi. Çiğ köfteyi ‘acılı’ yaptığı gerekçesiyle başlayan saldırılarda gözaltına alınan Gurur Ş. ile kardeşi Hüseyin Ş., Basri B. ve Doğukan B. sağlık kontrollerinin ardından bugün adliyeye çıkartıldı. Şahısların savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. (HK-



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