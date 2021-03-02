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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Çiğ köfteci saldırganı 2 kardeş tutuklandı

- Çiğ köfteci saldırganı 2 kardeş tutuklandı

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( AFYON KARAHİSAR) Çiğ köfteci saldırganı 2 kardeş tutuklandı- Acılı çiğ köfte meselesinden çıkan olaylarda 2 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı AFYON KARAHİSAR

Çiğ Köfte Güvenlik Kamerası Karahisar Savcılık Sorgusu Saldırı 


- Afyonkarahisar'da çiğ köfteyi ‘acılı’ yaptığı gerekçesi ile bir genci darp eden ve serbest bırakıldıktan sonra tekrar gözaltına alınan şahıs ile dün gece aynı çiğ köfteciye bira şişesi ile saldıran şahsın kardeşi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Afyonkarahisar kent merkezi İstiklal Mahallesi'nde faaliyet gösteren çiğ köfteci dükkanına gelen Gurur Şenel isimli şahıs, sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Y.K.'yı yumruklayarak darp etmişti. Olaydan sonra Gurur Ş. polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, olayın duyulması ve tepki çekmesi üzerine polis tarafından dün tekrar gözaltına alındı. Ayrıca olayın gerçekleştiği çiğ köfteci dükkanına dün gece saatlerinde bir saldırı daha oldu. Şenel kardeşi Hüseyin Şenel eniştesi Basri B. ve eniştesinin kardeşi Doğukan B. ile birlikte dükkanda Bilal T. isimli şahsın olduğu sırada iş yerine geldi. Otomobilden inen Hüseyin Ş, elindeki bira şişesini önce iş yerinin güvenlik kamerasına ardından dükkanın kapı camına attı. Bira şişesi ile camı kıran şahsı yanındakiler sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra kendisini tutan şahıslardan kurtulan Hüseyin Ş., bu defa iş yeri önündeki yemek yenilen sehpayı iş yerinin vitrin camına defalarca fırlattı. Ardından saldırgan, iş yeri önünde servis yapılan motosikleti tekmeleyerek zarar verdi. Olayın ardından polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen Şenel kardeşler tutuklanırken, Basri B. ve Doğukan B., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. (GC-
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