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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü serbest bırakıldı

Çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü serbest bırakıldı

-Yeter Emektar’a araba çarpmasına ilişkin görüntüler

( İSTANBUL ) - (Özel)- Sürücü “Kazada kusurumun olmadığını düşünüyorum” İSTANBUL

Adli Kontrol Osmanpaşa Savcılık Sorgusu Avcılık Üniversite Öğrencisi 


- Gaziosmanpaşa’da 8 Şubat tarihinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Yeter Emektar, hızla gelen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Emektar’ın ölümüne neden olan sürücü Ayetullah Bulşu, olaydan yalnızca birkaç gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan maktul kadının engelli bir oğlu olduğu öğrenildi. İstanbul Gaziosmanpaşa’da 8 Şubat tarihinde Abdi İpekçi Caddesi’nde karşıdan karşıya geçmek isteyen Yeter Emektar, (56) sol şeritten hızla gelen Ayetullah Bulşu’nun kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. “Kazada kusurumun olmadığını düşünüyorum” Olayın ardından gözaltına alınan Bulşu, nöbetçi savcılık sorgusunda maktulün önüne koşar vaziyette geldiğini söyleyerek “Frene bastım ancak durma mesafem olmadığı için aracın ön kısmı ile bayan şahsa çarptım. Önce tampona ardından aracın ön kısmına çarpıp savruldu. Olay anında tahminen hızımın 30 olduğunu düşünüyorum. Meydana gelen kazada kusurumun olmadığını düşünüyorum. Üzerime isnat edilen suçlamayı kabul etmem” şeklinde ifade verdi. “Taksirle ölüme neden olma suçundan serbest” Nöbetçi savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderilen Ayetullah Bulşu, burada önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyledi.

Sulh Ceza Mahkemesi Bulşu’nun ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Vefat eden kadının engelli oğlu olduğu öğrenildi Öte yandan hayatını kaybeden Yeter Emektar’ın Galatasaray Üniversitesi'nde kadrolu işçi olarak çalıştığı ve engelli bir oğlu ile üniversite öğrencisi bir kızı olduğu öğrenildi. (Mİ-HK-
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