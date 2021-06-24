Arnavutköy’de eczanede çalışan genç kıza akıl almaz dolandırıcılık

--Sucu detayı

--Güvenlik Kamerası



( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL



-Arnavutköy’de bir AVM’de bulunan eczanede çalışan genç kız dolandırıcı kurbanı oldu. Sucu olduğunu ve elindeki bozuk paraları tümletmek istediğini söyleyen zanlıyla buluşan kadın 2 bin lira kaptırırken, zanlı Arnavutköy Asayiş Büro Ekiplerinin başarılı operasyonu ile yakalandı.Arnavutköy’de bir AVM’de bulunan eczaneyi arayan dolandırıcı Doğan Y. Kendisinin su bayisi olduğunu ve elinde çok sayıda bozuk para olduğunu söyledi.



Eczane işletmecisi bozuk para ihtiyacını gidermek için yanında çalışan Emine T.’ye eczane kasasından 2 bin TL nakit para vererek dolandırıcının dükkanının olduğu iddia edilen adrese gönderdi. Adrese giden eczane çalışanı genç kız dolandırıcı Doğan Y. ile buluştuktan sonra beraberinde getirdiği nakit parayı dolandırıcıya verdi. Dükkanının bir alt sokakta olduğunu ve kendisinin acelesi olduğunu belirten dolandırıcı Doğan Y. genç kızı bir arka sokağa yollayarak caddeden hızla kayboldu. İddiaya göre arka sokakta sucu olmadığını fark eden Emine T. çalıştığı yere döndü ve durumu anlattı ancak patronu ona inanmadı.Patronu inanmayınca bankadan 2 Bin TL çekerek dükkana verdiKendisine inanılmadığını fark eden Emine T. bankaya giderek kredi kartından çektiği 2 bin TL’yi çalıştığı eczanenin kasasına bıraktı. Olayla alakalı karakola giden ve suç duyurusunda bulunan Emine T.’nin şikayetinin ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri olayın yaşandığı yer ile ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceledi ve dolandırıcının kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen dolandırıcı ekiplerin yaptığı operasyon ile yakalanarak Yavuz Selim Polis Merkezine getirildi.

Daha öncede benzer suçlardan sabıkası olduğu tespit edilen dolandırıcı Doğan Y. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekipler daha sonra eczanede çalışan genç kızı karakola çağırarak parasını teslim etti.

