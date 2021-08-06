Arkadaşının evini soyan kadın ile suç ortakları kent kart sayesinde yakalandı...Hırsızlık anları kamerada

-Apartmana girmeleri

-Apartmandan çıkmaları

-Kadınların toplu taşımaya binmeleri

-Kadınların normal bir halde toplu taşımaya binmeleri

-Zanlıların emniyetten çıkartılması

-Adliyeye sevk edilmeleri



( ADANA )- Adana’da arkadaşını evini soymak için plan yapan kadın, önce evin anahtarını kopyaladı sonra anahtarı kız kardeşi ve bir arkadaşına vererek ikametten 70 bin lira nakit para ile 80 bin lira değerinde altını çaldırdı- Zanlılar, soygundan sonra toplu taşımada kullandıkları kent kartın seri numarasından tespit edilerek yakalandı- Soygunu planlayan ile eve giren zanlılardan biri yakalanırken, suç ortağı kız kardeşin yakalanması için de çalışmalar sürüyor- Zanlıların eve girerken de kılık değiştirdiği güvenlik kameralar tarafından görüntülendi ADANA



- Adana’da arkadaşını evini soymak için film senaryolarını aratmayacak bir plan yapan kadın, kopyaladığı evin anahtarını kız kardeşi ve bir arkadaşına vererek ikametten 70 bin lira nakit para ile 80 bin lira değerinde altını çaldırdı. Zanlılar, soygundan sonra toplu taşımada kullandıkları kent karttan tespit edilerek yakalandı. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Aynur E.’nin (59) eşi Şahin E., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Taziye çadırı kurulan eve gelen Feda U. (39), yaşlı kadınla arkadaşlık kurdu. Bu süre zarfında Aynur E. ile arkadaşlıklarını ilerleten Feda U., kahvaltı yapmak için kadının evine gittiğinde televizyonda çarşaf giyerek kamufle olan hırsızların haberini izledi. Aynur E., Feda U.’ya, “Ne güzel yöntem. Çarşaf giyince bulunamıyorlar” dedi.

Feda U., daha sonra yüklü miktarda altın ve para olduğunu öğrendiği Aynur E.’nin evini soymak içip plan arkadaşı Hatice Y. (37) ile planı yaptı. Plan doğrultusunda harekete geçen Feda U. ile Hatice Y., Tarihi Büyüksaat Vakıflar Çarşısına giderek çarşaf satın aldı. Feda U., kopyaladığı evin anahtarını kız kardeşi Ahu U. ile arkadaşı Hatice Y.’ye verdi. Feda U. planın işlemesi için ev sahibi Aynur E.’yi buluşmak için dışarı çağırarak evden uzaklaştırdı. Çarşaf giyen Ahu U. ile Hatice Y., 1 Ağustos’ta saat 14.30 sıralarında Aynur E.’nin evine girerek, 70 bin TL para ile 80 bin TL değerindeki 4 altın bilezik ile bir kolyeyi çalarak kaçtı. Akşam saatlerinde eve dönen Aynur E., para ve altınlarının yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Eve gelen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, çarşaflı iki kadının eve geldiğini, daha sonra da çıktıklarını tespit etti. Yüzlerini de peçeyle gizleyen şüphelilerin kimliklerini belirlemek için araştırmayı derinleştiren polis, hırsızlık olayının ardından otobüse binen kadınların kullandığı otobüs biniş kent kartının seri numarasını saptadı. Yakın tarihlerde aynı seri numaralı otobüs kartının kullanıldığı toplu taşıma araçlarının kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin, aralarında bölüştükleri paranın bir kısmıyla kredi kartı borçlarını ödedikleri, diğer kısmını da harcadıkları belirlendi. Adresleri tespit edilen şüphelilerden Feda U. ile Hatice Y., evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Adresinde bulunmayan Feda U.’nun kız kardeşi Ahu U.’yu ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden Feda U., ifadesinde, “Bir anda şeytana uyup, hırsızlık planı yaptık. Daha sonra para ve altınları çalıp, kendi aramızda bölüştük” dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Feda U. ile Hatice Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (FKE-

