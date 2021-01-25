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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Aksaray'da film sahnelerini aratmayan kovalamaca...Elinde tüfekle polisten böyle kaçtı

Aksaray'da film sahnelerini aratmayan kovalamaca...Elinde tüfekle polisten böyle kaçtı

Elinde pompalı tüfekle kaçan şüphelinin görüntüsü - (Hem araç kamerası hem de cep telefonu kamerası görüntüsü)

Araç Kamerası Güvenlik Kamerası Cep Telefonu Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Trafik Şubede görevli komiser yardımcısının koşarak kovalaması - (Hem araç kamerası hem de cep telefonu kamerası görüntüsü)
-Şüpheli gencin yakalanma anı - (Cep telefonu görüntüsü)
-Şüpheli gencin elinden alınan pompalı tüfeğin görüntüsü
-Şüpheli gencin ters kelepçe yapılması
-Şüpheli gencin gözaltına alınarak polis aracına götürülmesi, bindirilmesi
-Kaçan aracı kovalayan polis araçlarının görüntüsü
-Kaçan aracın yakalanması ve şahısların gözaltına alınması
-Aracın görüntüsü
-Aracın polis ekiplerince aranması
-Geniş detay görüntüler

( AKSARAY )-Araçtan inen genç tüfekle, sürücü de araçla kaçtı, film sahnelerini aratmayan kovalamacada 2’si kadın 4 şüpheli yakalandı AKSARAY

- Aksaray’da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilden elinde pompalı tüfekle inerek kaçmaya başlayan genç film sahnelerini aratmayan kovalamaca sonucu kısa sürede yakalanırken, araçla kaçan 2’si kadın 3 kişide yine kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Kovalamaca ve yakalanma anları anbean araç güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, Eski Sanayi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Korona Virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alarak denetimler yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, gece yarısı Eski Sanayi Caddesi üzerinde seyreden 68 ABJ 662 plakalı otomobilden şüphelenerek dur ihtarında bulundu. Otomobilin durduğu esnada elinde tüfekle otomobilden inen bir kişi koşarak kaçmaya başladı.
Araçtan inen gencin kaçması üzerine Trafik Tescil ve Denetleme Şubesinde görevli komiser yardımcısı gencin peşine düştü. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca araç güvenlik kamerasınca anbean görüntülenirken, sokak aralarına girerek izini kaybettirmeye çalışan genç komiser yardımcısının sıkı takibi sonucu kısa sürede elindeki ruhsatsız kısa dipçikli pompalı tüfekle 814 sokakta yakalandı. Kısıtlamayı delen, maskesi olmayan ve dur ihtarına uymayarak ruhsatsız tüfekle kaçan Kerem Karaibiş (22) ters kelepçe takılıp etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Bu sırada kovalamacayı fırsat bilen araç sürücüsü Veyis C. (34) araç içinde bulunan Nuray Ç. (32) ve İpek Ö. (22) ile birlikte olay yerinden kaçtı. Bu kez onların peşine düşen asayiş ve trafik ekipleri çok geçmeden aracı da Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarının kesiştiği kavşakta kıstırdı. Araç sürücüsü ve yanında bulunan 2 kadın da burada yakalanarak gözaltına alındı. Pompalı tüfekle kaçarken yakalanan genç ve araçta içerisinde bulunan 2’si kadın toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, kısıtlamaya uymamaktan 12 bin 600 TL ve araç trafik kusurundan 314 TL olmak üzere toplam 12 bin 914 TL para cezası kesildi. Şüphelilerin otomobili bağlanarak otoparka çektirilirken ayrıca olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
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