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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Afyonkarahisar’da 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

-Havadan drone ile Afyonkarahisar cadde sokaklarından detay

Jandarma Yılbaşı Yılbaşı Gecesi Karahisar Alkol Satışı 

--Denetimlerden detay

( AFYON KARAHİSAR-DRONE)- Polis ekipleri yılbaşı gecesinde teyakkuzda AFYON KARAHİSAR

- Tüm yurtta uygulanan ve yılbaşını da kapsayan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Afyonkarahisar’da başladı.
Korona virüs (Covit-19) salgını kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile 80 saat sürecek ve 4 Ocak pazartesi sabah 05.00'da son bulacak sokağa çıkma kısıtlaması Afyonkarahisar’da başladı.
Kısıtlama süresince alkol satışı yapan bayiler hariç marketler ve ekmek fırınları açık olacak. Temel ihtiyaçların sağlanacağı market, manav ve bakkallar 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Kısıtlama boyunca restoranlar 10.00 - 24.00 saatleri arasında paket servise devam edecek. Afyonkarahisar’da emniyet ekipleri ve jandarma kentin 7 ayrı noktasında uygulamalarını sürdürerek kısıtlamanın başladığı saatten itibaren halen seyir halinde bulunan araçları durdurarak sokağa çıkma izin belgelerini sorguladı. Ekipler gece boyunca kentin belirlenen noktalarında uygulamalarına devam ederken toplu olarak bir araya gelinmesine karşı da teyakkuzda bulundu. Ayrıca kısıtlamanın başladığı saatten sonra havadan görüntülenen Afyonkarahisar’ın cadde sokaklarının sessizliğe büründüğü gözlendi. Öte yandan, Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri tarafından kısıtlamada oluşturulan uygulama noktalarında görev yapan emniyet personellerine meyve başta olmak üzere çeşitli ikramlarda bulundu. (HK-
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