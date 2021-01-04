- 4 günlük kısıtlama Marmaris’te sakin geçti

--otogar - yolcu röp

--meydanlar

-- sahil, sahildeki rus turist



( MUĞLA ) MUĞLA



- Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere yönelik 31 Aralık saat 21.00 da başlayan ve hafta sonunu da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına tüm yurtta olduğu gibi Marmaris’te de büyük ölçüde uyulduğu görüldü.

Kısıtlama kapsamında sahiller ve sokaklar sessizliğe büründü. 31 Aralık akşamı saat 21:00 başlayan ve 4 Ocak sabah saat 05.00’a kadar süren sokağa çıkma kısıtlaması yeni yılda da sessiz ve sakin görüntülere sahne oldu. Her zaman yoğunluğu ile bilinen Marmaris sokakları yılın ilk haftasında da kısıtlamadan muaf kişiler ve emniyet güçleri dışında kimse yer almadı. Dört günlük kısıtlama sürecini Marmaris’te geçiren vatandaşların otogardan havalimanı servisleri ile gittiği ve otobüs sayılarının ciddi bir şekilde düştüğü görüldü.

Ankara’dan ailesinin yanına gelen Gülşah Güyük "Ankara’dan geldim ve şimdi dönüyorum, dört günümü burada ailemle geçirmek istedim" diyerek yeni yıla oldukça sakin başladıklarını söyledi.



Cadde ve sokaklarda çok az sayıda insan görülürken, 19 Mayıs Gençlik Meydanı ve Atatürk Meydanı'na 31 Aralık günü girilmez şeridi şekildi. Sahil şeritlerinde ise iki Rus turistin olduğu gözlemlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri devriye gezerken görüp uyardıkları Rus turist "Yılbaşı tatili için buraya arkadaşlarımın yanına geldim, çok güzel ama çok boş ve her yer kapalı , yarın da ülkemize dönüyoruz" dedi.

Marmaris’in kırsal turistik mahallelerinde de jandarma ekipleri kısıtlama kararına uymayan beş kişiye işlem yaptı. Bu arada Marmaris ilçe merkezinde yılbaşı gecesi silah sesleri üzerine Beldibi Mahallesi'ne giden emniyet ekipleri bir kişi hakkında işlem başlatıp bir adet tabancaya da el koydular. El konulan tabancanın ses tabancası olduğunu bildiren yetkililer şahıs hakkında cezai işlem yapıldığını belirttiler. 4 günlük kısıtlama süresinde 10 kişiye kısıtlama kurallarını ihlal etmekten ceza yazıldığı belirtildi. Marmaris ilçe merkezi ve kırsal turistik mahallerinde toplamda 15 kişi ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ceza kesildiği belirtildi. (GK-İK-Y)



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