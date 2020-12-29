Künefeye korona darbesi

-Künefe pişerken detaylar

-Tel kadayıf detay

-Peynir detay

-Künefe basılırken detaylar

-Ragıp Bekfilavioğlu röp

-Künefenin peyniri konulurken detaylar

-Peynirin üzerine tel kadayıf konulurken detaylar

-Şerbeti dökülen künefe detay

-Kapalı masalar detay



( HATAY ) -- 250 bin porsiyon künefe satan künefeciler bu yıl 50 bin porsiyon satabildi- Künefeciler yılbaşından da umutsuz HATAY



- Hatay’da yılda ortalama 250 bin porsiyon künefe satan künefeciler, bu yıl korona virüs dolayısı ile 50 bin porsiyon satabildi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi şehirleri ağına dahil edilen Hatay’ın tescilli tatlısı künefe, bu yıl korona virüs engeline takıldı. Tel kadayıfın arasına konulan özel tuzsuz peyniriyle tereyağıyla kızartılan ve üzerine dökülen şerbetiyle eşsiz bir tada dönüşen Antakya künefesi, her yıl yüzbinlerce porsiyon satılırken, bu yıl yüzde 80 düşüş yaşayarak, beklentilerin altında kaldı. Künefeciler Derneği (KÜNDER) Başkan Vekili Ragıp Bekfilavioğlu künefenin ayakta yenebilecek bir tatlı olmadığı için, yapılan kısıtlamalar dolayısı ile ayda 20 bin porsiyon satılırken, bu yıl 3-4 bin porsiyona kadar düştüğünü söyledi.



Künefeciler Derneği (KÜNDER) Başkan Vekili Ragıp Bekfilavioğlu künefe genel ihtiyaç değil, ayakta yenilecek bir tatlı olmadığı için düşüş yaşadıklarını belirterek “Covid-19’dan itibaren satışlarımız tüm esnafta, tüm tatlıcılarda, hatta lokantalar olsun yüzde 80 bir düşüş yaşadık. Normalde günlük bizim satışımız Hatay genelinde ayda 20 bin porsiyona yakın künefe satılırken bu 3-4 bin porsiyona kadar düştü. Çünkü künefe genel ihtiyaç değil, ayakta yenilecek bir tatlı değil. Şerbetli tatlı olduğu için insanların illa oturması gerekiyor. Yetkililere de söylemiştik, Hatay’a gelen yabancı turistlere hitap edemiyoruz, bir masa, iki masa izin verilse iyi olacak. Zaten masalarımız 10 masadan 4'e düşmüştü. Bu dört masa değil de 2 masa olsa gelen misafirlere iyi şekilde ağırlayalım. Alıp paket şeklinde künefe yenmiyor” dedi.

Kargo ile yurt içine gönderim yaptıklarını belirten Bekfilavioğlu “kargo ile yurt içine gönderiyoruz. Onunla ilgili bir düşümüz yok. Sadece yerel müşterimizi ve dışarıdan gelen misafirlerimizi ağırlayamıyoruz. Tek sıkıntımız bu. Yani yıllık 250 bin porsiyonken yüzde seksen düştü işimiz. Fast food yemekçilerinde fazla bir etkilenme olmadı ama tatlıcı ve lokantacılar da, sulu yemeklerde düşüş oldu” diye konuştu.

Yılbaşı için umutlarının olmadığını yılbaşında Antakya kültürünün yaş pasta ağırlıklı olduğunu ifade eden Bekfilavioğlu künefenin de genelde ertesi günde evlerde basıldığını ancak yine de ertesi güne siparişleri bekleyeceklerini söyledi.



Bekfilavioğlu, künefenin sadece tel kadayıf ve peynir karışımı ile yapıldığını belirterek “bizim Antakya’da yapılan tel kadayıf ve peynir karışımı yapılan tatlıya künefede denilir. İçerisine kaymak, fıstık, ceviz, fındık ve badem gibi gıdalar eklendiği zaman ona kadayıf diyoruz, künefe değildir. Genelde şimdi Türkiye'de yaygın bir şekilde tüm bu tür ürünlere künefe deniyor, hayır sadece peynirle yapılan kadayıfa künefe denilir” dedi.

(GKH-



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