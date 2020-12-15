YILIN OLAYLARI 2020 - TEMMUZ (6)

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden çıkışı - 15 Temmuz Anıtı'ndan görüntü - Mehter Marşı çalınması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin anıta yürümeleri - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anıta çelenk bırakması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dua etmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracına binmesi ve aracın gidişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askeri tören ile karşılanması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk bombanın atıldığı yere karanfil bırakması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meclisteki anıtı gezmesi - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit aileleri ile bir araya gelmesi - 15 Temmuz darbe girişimi tanıtım filminin izlenmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinden görüntüleri - Kur'an - ı Kerim tilaveti - Mehteran gösterisi - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Millet Camisinde sela okuması - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
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