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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
YILIN OLAYLARI 2020 - TEMMUZ (6)

YILIN OLAYLARI 2020 - TEMMUZ (6)

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden çıkışı - 15 Temmuz Anıtı'ndan görüntü - Mehter Marşı çalınması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin anıta yürümeleri - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anıta çelenk bırakması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dua etmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracına binmesi ve aracın gidişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askeri tören ile karşılanması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk bombanın atıldığı yere karanfil bırakması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meclisteki anıtı gezmesi - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit aileleri ile bir araya gelmesi - 15 Temmuz darbe girişimi tanıtım filminin izlenmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinden görüntüleri - Kur'an - ı Kerim tilaveti - Mehteran gösterisi - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Millet Camisinde sela okuması - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Askeri Tören Makam Aracı Tanıtım Filmi Darbe Girişimi Şehit Aileleri 

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