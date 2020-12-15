YILIN OLAYLARI 2020 - ŞUBAT (4)

AVUSTRALYA'DAKİ ORMAN YANGINLARI - Ormanlık alanların yanması - Yangın söndürme çalışmaları - Yanan alanlardan detaylar - Yanan ormanlık alanların üzerlerinde duman bulutlarının oluşması - Yanan ormanlık alanların havadan görüntüleri - Orman yangınında hayatını kaybeden itfaiyeci için haka danslı törenMİLLİ GÜREŞÇİ SÜLEYMAN KARADENİZ AVRUPA ŞAMPİYONU - Milli güreşçi Süleyman Karadeniz'in kazandığı altın madalyayı Van'daki depremde hayatını kaybedenlere ithaf eden konuşması - Milli güreşçi Karadeniz'in İsviçreli rakibi Samuel Scherrer ile yaptığı final müsabakası (fotoğraf kareleri) - Milli güreşçi Karadeniz'in final müsabakasını kazanarak altın madalyayı alması (fotoğraflar)ALMANYA'DAKİ IRKÇI SALDIRI - Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırı - Aşırı sağcı Tobias Rathjen’in iki ayrı kafede gerçekleştirdiği silahlı saldırıya ait güvenlik kamerası - Tobias Rathjen’in sosyal medya aracılığıyla yaptığı video mesaj - Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki 2 ayrı yerde gerçekleşen ırkçı saldırı (olay yeri) - Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü yetkilisinin olayla ilgili açıklamaları - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları - Irkçı saldırının yapıldığı kafelerde yaşanan tahribat - Güvenlik önlemleri - Almanya Cumhurbaşkanı Frank - Walter Steinmeier'in ırkçı saldırının yaşandığı kafelere gelerek incelemelerde bulunması - Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in saldırının gerçekleştiği bölgeye çiçek bırakması - Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ırkçı saldırı ile ilgili değerlendirmeleriCUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ AÇILDI - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millet Kütüphanesi açılış törenindeki konuşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millet Kütüphanesi'nin açılış kurdelasını Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte kesmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin Millet Kütüphanesi'ni gezmeleri, eserlerle ilgili bilgi almaları - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Binali Yıldırım'ın basın için poz vermeleri - Millet Kütüphanesi'ne ziyaretçilerin gelişleri - Ziyaretçilerin turnikeden geçerek kütüphaneye girişleri - Kütüphanede sergilenen bazı eserler - Ziyaretçilerle röportaj - Millet Kütüphanesi'nin üstten görünüşü - Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin dış görüntüsü (gece) - Avustralya’daki yangınlarda 33 kişi öldü, 1,25 milyar hayvan hayatını kaybetti (14 Şubat)Avustralya’da Yeni Güney Galler eyaletinde Eylül 2019’da başladıktan sonra Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlarda 33 kişi ölürken ülkede çoğu Yeni Güney Galler’de olmak üzere toplam 11 milyon hektara yakın alan ve 3 binden fazla ev kül oldu. Dünya Doğayı Koruma Vakfı, aylardır süren 14 Şubat’ta kontrol altına alınan yangınlarda 1,25 milyar hayvanın hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini belirtti. - Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Avrupa Şampiyonu oldu (16 Şubat) - Milli sporcunun serbest stil 92 kilodaki başarısı, 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk ve tek altın madalyayı getirdi. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3 - 0 yenerek altın madalya kazandı. - Almanya’daki ırkçı saldırıda 4’ü Türk, 9 kişi hayatını kaybetti (19 Şubat)Almanya’nın Hanau kentinde aşırı sağcı Tobias Rathjen’in iki ayrı kafede gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 4’ü Türk, 9 kişi hayatını kaybetti. Özel harekât timinin Rathjen’nin evine düzenlenen baskında bu kişiyle 72 yaşındaki annesinin de cesedi bulundu. - Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açıldı (20 Şubat)“Türkiye’nin en büyük kütüphanesi” niteliği taşıyan ve 7 gün - 24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. 125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e - kitap yer alıyor. Kütüphanede nadir eserler de bulunuyor.
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