YILIN OLAYLARI 2020 - OCAK (4)

HAYRETTİN KARACA HAYATINI KAYBETTİ - TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın çocuklarla ilgilenmesi ve onlarla konuşması (ARŞİV) - Hayrettin Karaca'nın basın mensuplarına açıklamalarda bulunması (ARŞİV) - Hayrettin Karaca'nın çeşitli etkinliklere katılması (ARŞİV) - Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Hayrettin Karaca için düzenlenen tören - TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit'in konuşması - TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç'ın konuşması - Hayrettin Karaca için cenaze töreni ve cenaze namazının kılınmasıELAZIĞ'DA 6,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Vatandaşların deprem paniği yaşaması - Deprem anına ait güvenlik kamerası görüntüleri - Depremi yaşayan vatandaşla röportaj - Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları - Enkaz altından yaralı olarak çıkartılan bir vatandaşın sedyeyle taşınması - Vatandaşların ateş yakarak ısınmaya çalışmaları - Spor salonunda geceleyen vatandaşlar - Vatandaşlarla röportaj - Arama kurtarma ekiplerinin Azize Çelik'e ulaşması ve Azize Hanım'ın el sallaması - Azize Çelik'in enkaz altından çıkartılarak sedyeyle ambulansa taşınması - Bakanlar Soylu ve Koca'nın Sivrice'ye gelerek incelemelerde bulunması - Arama kurtarma çalışmaları (drone kamera) - Depremin etkili olduğu bölgenin havadan görüntüleri (drone kamera) - Sürsürü Mahallesi, Mustafa Paşa Mahallesi'nde yapılan arama kurtarma çalışmaları - Enkaz altından yaralıların çıkartılması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesine gelerek incelemelerde bulunması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremde hayatını kaybeden bir vatandaşın cenaze namazına katılması - “Toprak Dede” hayatını kaybetti’’ (20 OCAK)Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, İstanbul’da 97 yaşında vefat etti. “Toprak Dede” olarak adlandırılan sanayici ve çevre aktivisti Karaca, çölleşme tehdidine karşı sanayici arkadaşı Nihat Gökyiğit ile 1972’de TEMA’yı kurdu. - Elazığ’da deprem: 41 kişi hayatını kaybetti (24 OCAK)Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 20.55’te 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya başta olmak üzere çevre illerde de etkisini hissettiren depremde 41 kişi yaşamını yitirirken AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları sonucunda 45 kişi enkaz altından sağ kurtarıldı.
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