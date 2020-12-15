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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
YILIN OLAYLARI 2020 - HAZİRAN (2)

YILIN OLAYLARI 2020 - HAZİRAN (2)

CHP'Lİ BERBEROĞLU, HDP'Lİ GÜVEN VE FARİSOĞULLARI'NIN MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ - TBMM Genel Kurulu - CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşürülmesi - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları - CHP'lilerin protestosu - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın konuşması - Meclis'te basın açıklamasına katılan HDP milletvekilleri - HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın basın açıklaması - HDP milletvekillerinin Güvenpark'a yürümeleri - Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun açıklamaları - Tutuklanan Enis Berberoğlu'nun Maltepe Ceza İnfaz Kurumuna getirilmesiBİNGÖL KARLIOVA'DA 5,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Deprem anının güvenlik kamerası görüntüsü - Bingöl'deki depremin Elazığ'da hissedilmesi - Sallanan avize görüntüsü - Deprem sonrası yıkılan evlerden görüntüler - Depremde yarılan yoldan görüntüler - Yıkılan evden görüntü - Evi yıkılan yaşlı kadından görüntüler - Evi yıkılan yaşlı kadının teselli edilmesi - Ağlayan kadından görüntü - Depremzede ile röportaj - Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in açıklamaları - Bingöl Havalimanı - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın selamlaması ve karşılanması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan görüntüler - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Bakanlar Soylu ve Kurum'un Kaynarpınar Köyü ziyareti - Depremzedelerden görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elmalı Köyündeki depremzedelerle telefonla görüşmesi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bingöl Devlet Hastanesinde yaralanan depremzedeleri ziyaret etmeleri - Elmalı Köyü drone görüntüleri - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları - AFAD'ın çadır kurması - Depremde vefat edenlerin cenaze namazının kılınması - CHP'li Berberoğlu, HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü (4 Haziran)Milletvekillikleri düşürülen ve haklarındaki kesinleşmiş hapis cezaları üzerine tutuklanan CHP’li Enis Berberoğlu ile HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları cezaevine gönderildi. - Bingöl Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde deprem (14 Haziran)Merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depremde 1 güvenlik korucusu hayatını kaybederken 18 kişi yaralandı.

Yaşlı Kadın Güvenlik Kamerası Cenaze Namazı Basın Açıklaması Milletvekilliği 

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